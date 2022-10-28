Akşam Postası / 28 Ekim 2022

Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet’in 100’üncü yılı demokratların iktidarında kutlanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yayımladığı mesajda, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşı, gerçek vatanseverlerin, gerçek demokratların iktidarında kutlanacaktır” dedi.

Reuters’ın enflasyon anketi: Yıllık yüzde 85,6’ya ulaşacak

Reuters’ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette göre Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) ekimde gıda ve giyim fiyatları kalemleri öncülüğünde TL’deki değer kaybının da etkisiyle aylık yüzde 3,6 artması yıllık bazdaysa 24 yılın yeni zirvesi olan yüzde 85,6’ya yükselmesi bekleniyor.

Bankalar döviz satışında ‘söz dinlemeyince’ Merkez’in tepesi attı: Gerekli tedbiri alırız

Merkez Bankası (MB) bankalardan döviz işlemlerini piyasa saatlerine çekmesine ilişkin mayıstaki sözlü yönlendirmeyi bugün yazılı uyarıya dönüştürdü.

Erdoğan: Aileyi sapkın akımlardan koruyacak bir anayasa değişikliği hazırladık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık” dedi.

Demirtaş’tan Fincancı tepkisi: Kimse postal yalayıcılığını demokratlık diye yutturmasın

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasına tepki gösterdi: “Değişim olacaksa önce militarist kafalarınızı sivilleștirerek işe başlayın, Şebnem Hoca’ya saldırarak değil, onu hapse atarak değil.”

‘O da yargılanacak’ demişti: Başsavcılıktan Başarır’a ‘Soylu’yu tehdit ettin’ fezlekesi

Ankara başsavcılığı, “Birçok milletvekili yargılanacaktır. Ama bir kişi özel yargılanacaktır, o da Süleyman Soylu” diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu tehdit ettiği iddiasıyla fezleke düzenledi.

MetroPOLL anketi: ‘Cumhur’ bir ayda sıçradı, ‘millet’le farkı 11 puana çıkardı

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre AKP ve MHP’den oluşan ‘cumhur ittifakı’, kararsızlar dağıtılınca CHP ve İYİ Parti’den oluşan ‘millet ittifakı’na 10,7 puan fark atıyor.

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, dört üst düzey yöneticiyi kovdu

Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk’ın sosyal medya şirketi Twitter’ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Ümit Kıvanç: Bazıları babamın cenazesinde sadece görüntü verip gitti, başsağlığı bile dilemedi

Spor basınının duayenlerinden Halit Kıvanç, son yolculuğuna uğurlandı. Oğlu belgeselci ve yazar Ümit Kıvanç, babasının cenazesine gelenlerin, ‘gözüküp gittiklerini’, ona ve annesine başsağlığı bile dilemediğini söyledi.

Savaşa rağmen: Baykar, Ukrayna’daki üretim tesisini iki yılda tamamlamak istiyor

İnsansız hava aracı üreticisi Baykar Ukrayna’da devam eden savaşa rağmen, bu ülkede kurma kararı aldığı üretim tesisini iki yıl içinde tamamlamayı planlıyor.