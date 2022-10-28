Ümit Kıvanç: Bazıları babamın cenazesinde sadece görüntü verip gitti, başsağlığı bile dilemedi

Spor basınının duayenlerinden Halit Kıvanç, son yolculuğuna uğurlandı. Oğlu belgeselci ve yazar Ümit Kıvanç, babasının cenazesine gelenlerin, ‘gözüküp gittiklerini’, ona ve annesine başsağlığı bile dilemediğini söyledi.

Fotoğraf: AA

97 yaşında hayatını kaybeden Halit Kıvanç’ın Zincirlikuyu Camisi’ndeki cenazesine, ailesi, yakınları, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la spor, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

Kıvanç, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze töreninin ardından Twitter’dan bir paylaşım yapan Halit Kıvanç’ın oğlu Ümit Kıvanç, cenazeye gelenlerin bir bölümünü eleştirdi.

Kıvanç’ın paylaşımı şöyle: “Babamın cenazesine gelip ‘görüntü veren’ bazı ünlü veya yetkili kimseler, anneme veya bana başsağlığı dilemediler. Önde saf tutup ‘gözüktüler’, gittiler. Orhan Gencebay bunlardan biri, meselâ. Bazılarının varlığını sonradan öğrendik! Yahu ne ayıp!”