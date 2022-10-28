Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu kutladı: Tüm engelleri aştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına konan engellere dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Ekrem başkan bütün bu engellemelere rağmen bütün engelleri bilgiyle, birikimle aşan ve İstanbullulara hizmet eden kişidir. Hepinizin huzurunda sayın başkanı yürekten kutluyorum.”

Fotoğraf: İBB

Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Rumeli Hisarı – Aşiyan Füniküler Hattı açılışına katıldı.

Buradaki konuşamsında İmamoğlu’nun tüm engellemelere rağmen işini yaptığı için kutlayan Kılıçdaroğlu’nun öne çıkan açıklamaları şöyle:

*Sayın başkan hangi zorluklarla karşılaştığını ve bu zorlukları nasıl aştığını ayrıntılı bir şekilde ifade etti. Devleti yönetenlerin belli sorumlulukları vardı. O sorunları alt yöneticiler belli sorunlarla karşılaştığında üst yöneticiler bu sorunların aşılması için katkı verirler, çaba harcarlar. ‘Hayır, bu sorunlar aşılmasın. İstanbul bizimdi, bir daha belediye başkanı sorunlarla karşılaşsın, sorunları çözemesin, biz gelelim’. Bu, sağlıklı ve tutarlı bir devlet anlayışı değil.

*Ekrem başkan bütün bu engellemelere rağmen bütün engelleri bilgiyle, birikimle aşan ve İstanbullulara hizmet eden kişidir. Hepinizin huzurunda sayın başkanı yürekten kutluyorum.

Boğaziçi Üniversitesi mesajı

*Boğaziçi Üniversitesi sadece Türkiye değil akademik dünya açısından da son derece önemli bir üniversite. Üniversitede her türlü düşüncenin özgürce tartışılması, bilgi üretmesi bir ülkenin ekonomik açıdan sıçramasına yol açar.

*Üniversiteyi felç ederseniz Osmanlı nasıl sanayi devrimini kaçırdıysa, siz teknoloji devrimini kaçırmış olursunuz. Acaba bunun farkında mı devleti yönetenler? Bir kişi ‘Ben vizyon sahibiyim’ diyorsa önümüzdeki yüzyıldaki gelişmeleri görmek zorundadır. Hangi gelişmelerin olduğunu bilmek zorundadır. Bilgi üretmeyen bir ülkenin 21’inci yüzyılda sınıf atlaması mümkün değil. Bilgiyi üniversitelerde üreteceğiz.

*Eğer birileri sultanın sofrasında oturarak Boğaziçi’nde görev yapmaya çalışıyorsa oradan hayır gelmez. Kısır tartışmalar içinde ‘Acaba belediye başkanına nasıl çelme takarım’ anlayışına girerseniz devleti yönetemezsiniz, nitekim yönetemiyorlar.