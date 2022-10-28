Gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Fotoğraf: Twitter

Gazete Duvar yazarı Tulgar iki gün önce evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetmişti.

Tulgar’ın cenaze törenine şair Mehmet Said Aydın, Sol Parti Genel Başkanı Alper Taş, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP Milletvekilleri Züleyha Gülüm, Hüda Kaya, Ali Kenanoğlu ile çok sayıda gazeteci ve yazarında aralarında bulunduğu isimler katıldı.

‘Zorbalıklara kalbi dayanmadı’

Şair Aydın, Tulgar’ın ölüm haberini aldığından beri elinin Tomas Warner okumaya gittiğini söyledi: “Hakkında yazılan güzel yazıları da okudum. İleride de okuyacağım. Tulgar çok önemli bir gazeteci olmasının yanı sıra, önemli edebiyatçılardan biriydi. Hepimizin başı sağ olsun.”

Alper Taş Tulgar’ın çok derin ve üretken bir insan olduğunu belirtti: “Dost, cana yakın ve iyi bir yoldaştı. Beni motive eden, katkı sunan bir arkadaştı. Bu zorbalıklara, hoyratlığa kalbi dayanamadı. Çünkü çok hassas bir yüreği vardı.”

Ahmet Tulgar

26 Nisan 1959’da dünyaya gelen Tulgar, Sankt Georg Avusturya Lisesi’ni bitirdikten sonra Viyana Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi, Boğaziçi Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu. 1984-87 yılları arasında yayın yoluyla komünizm propagandası yapmaktan aldığı ceza nedeniyle cezaevine girdi.

1987’de Sabah Dergi Grubu’nda başladığı gazetecilik hayatı boyunca Güneş, Nokta, Milliyet, Akşam, Vatan, Cumhuriyet, Show TV, Hayat TV ve BirGün’de muhabir, yazar, yönetici ve programcı gibi çeşitli kademelerde çalıştı.

BirGün, Evrensel, Radikal, Birikim, Tiroj gibi yayınlarda yazıları yayımlanan Tulgar, son olarak Gazete Duvar’da yazıyordu.

Duvar’daki kısa özgeçmişinde yayınları şöyle sıralanmıştı: Makale ve denemeleri Şehrin Surlarındalar (1992), Tam Yakalandığımız Yerden (2004), Ne Olmuş Yani? Korsan Yazılar (2005), Ben Onlardan Biriyim (2007), Diller Çehreler Barış (2010), Henüz Zaman Var (2013), Bakışın Ritmi (2020), söyleşileri Mahallede Herkes Kahramandır (2004) adlı kitaplarda toplandı. Evsiz Ülke Hikâyeleri (1989), Birbirimize (2009), Duygusal Anatomi (2015), Trajik Nüans (2016), Bakmadığınız Bir Yer Kalmıştı (2018), Arzunun Serbest Dolaşımı (2021) adlı altı öykü kitabı, Volkan’ın Romanı (2006), Çocuklar ve Canavarları (2012) adlı iki romanı yayımlandı.