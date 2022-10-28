Bankalar döviz satışında ‘söz dinlemeyince’ Merkez’in tepesi attı: Gerekli tedbiri alırız

Merkez Bankası (MB) bankalardan döviz işlemlerini piyasa saatlerine çekmesine ilişkin mayıstaki sözlü yönlendirmeyi bugün yazılı uyarıya dönüştürdü.

MB, uyarıya rağmen bir gelişme olmaması durumunda ‘gerekli tedbir alabileceğini’ iletti.

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MB’den bankalara iletilen yazıda şunlar kaydedildi: “Son dönemde yurtiçi bankalarımızın özellikle geç saatlerde yurtdışı yerleşik bankalar ile döviz alım satım işlemi gerçekleştirdiği görülmüştür. Bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesi, bankamız politikalarının etkinliği ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi açısından önem arz etmekte olup, Bankalarımızın gerekli tedbiri almaları beklenmektedir.”

MB yazısında bu konuda gerekli adımların bankalar tarafından alınmaması halinde MB tarafından tedbir alınacağı belirtildi.

Ayrıca MB’nin metninde bankaların yurt dışı yerleşiklere ‘spekülatif amaçlı’ işlemlere dayanak teşkil edecek yüksek tutarlı TL gönderdiği ve bu tutarların dövize dönüştürüldüğüne dikkat çekildi. MB bankalardan müşterilerine bu işlemleri yurt içi piyasalarda yapmalarının mümkün olduğunun bildirilmesini ve önerilmesini istedi.

MB yazısında her iki konuda da gerekli adımların bankalar tarafından atılması istendi ve ilgili konuların devam etmesi durumunda MB tarafından “Gerekli tedbirler alınacaktır” dendi.

MB son dönemde önce sözlü, sonra bugünkü gibi yazılı olarak bankalardan ‘ne istediğini‘ iletiyor. Sözlü ve yazılı olarak belirtilen konularda uyarıya rağmen bir gelişme olmazsa bu uyarıları tahvil karşılığı ayırılması gibi adımlar takip edebiliyor.