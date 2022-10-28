Erdoğan ‘Haddini bil’ demişti: TÜSİAD başkanı yine yeni modeli hedef aldı

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, iktidarın para politikasına ilişkin ”Fiyat istikrarı olmadan ekonomi doğru şekilde işlemez ve bu durum, daha önce de belirttiğimiz gibi, hiçbir paydaşa fayda sağlamaz” dedi.

Turan, 2013’ten bu yana ekonominin kötü gittiğini belirterek ”Hedeflere ulaşılmadığında politikalar gözden geçirilmedi” dedi.

Fotoğraf: TÜSİAD

Ülkeler enflasyona karşı faiz artışlarıyla sıkılaşmaya giderken, Türkiye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ortaya attığı ‘yeni ekonomi modeli’ doğrultusunda tam tersini yapıyor. Geçen sene eylülde faiz indirmeye başlayan Türkiye’de enflasyon ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı rekor kırmış durumda. Uzmanlar, muhalefet partileri ve iş dünyasından gelen eleştirilerse dikkate alınmıyor.

Yeni modeldeki hiçbir hedefi tutmayan Erdoğan’sa, haziranda iktidarın politikalarını eleştiren TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’a ”Sen çıraksın. Önce haddini bileceksin, iktidara ders vermek kim siz kimsiniz” diye seslenmişti.

Dün, 11 yıldır enflasyon tahminleri tutmayan Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini yükseltti. Enflasyona karşı bir önlem alınmazken, aralık ve ocak aylarında baz etkisinden medet umuluyor.

BESİAD-GESİFED İş İnsanları Zirvesi’nde konuşan Turan, para politikasının sadece genişleyici değil, gerektiğinde sıkılaştırıcı yönde kullanımının dengelenme için gerekli olduğunu söyledi: ”Uzun vadede tüm ekonomik paydaşlara fayda sağlayacak bir ortamı yakalamak için, kullanılan para politikası bileşenleri ne kadar sade ve anlaşılır olursa istenilen noktaya ulaşmak o denli kolay olacaktır. Ekonomik aktörler tarafından kolayca anlaşılabilen politikalar, bütüncül etkileri değerlendirilmeden tasarlanan mikro düzeydeki karmaşık politikalardan çok daha iyi sonuçlar verecektir. Unutmayalım ki, fiyat istikrarı olmadan ekonomi doğru şekilde işlemez ve bu durum, daha önce de belirttiğimiz gibi, hiçbir paydaşa fayda sağlamaz. Enflasyonla doğru mücadelenin, sağlıklı büyüme için önkoşul olduğunu tekrar hatırlatmak isterim.”

‘Politikalar gözden geçirilmeli’

Turan, atılan adımların hedeflere ulaşmada yeterli gelmediği durumda iktisadi politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti: “2013’ten bu yana global ekonomiden aldığımız payın hızla düşmesi hepimizi düşündürmeli. Bundan 10 yıl evvel ülke ekonomimizin dünyadan aldığı pay yüzde 1,2’lerdeyken bugün bu pay yüzde 0,8’e kadar düşmüş durumda. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7’lik bir büyümeyi yakalamamıza rağmen, ekonomideki öncü göstergeler hem ihracatımızda, hem iç ekonomide ve üretimde yıl sonuna doğru hızlı bir yavaşlamayı işaret ediyor. Cari açık halen artış trendinde. Enflasyon hedeflediğimiz seviyelerde değil, refah kaybımız yüksek.”

‘Sağlıklı işleyen bir finansal sektöre ihtiyaç var’

TÜSİAD başkanı ayrıca aylardır çözülmeyen krediye erişim sorununa da değindi: “Yoğun regülasyon döneminden geçen finansal kesimin de bu regülasyonlar çerçevesinde kredi vermesi daha da zorlaşıyor. Unutmayalım ki, sağlıklı işleyen üreten, istihdam yaratan bir reel kesimin arkasında bu süreci destekleyen sağlıklı işleyen bir finansal sektöre ihtiyaç var. Uyguladığımız politikaları dizayn ederken bu süreçleri göz önünde bulundurmalıyız.”