İŞKUR’dan toplu e-posta: Kişisel veriler yüzlerce adrese gönderildi

ALTAN SANCAR

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sabah saatlerinde sistemlerinde ‘iş arayan’ olarak kayıtlı yüzlerce kişiye toplu e-posta gönderdi. Alıcıların adı soyadı ve e-posta adresleri yüzlerce kullanıcıya ulaştı. E-postayı yanıtlayanlar uygulamaya tepki gösterdi.

Fotoğraf: AA

İŞKUR sisteminde ‘iş arayan’ kaydı olduğu belirtilen çok sayıda yurttaş güne kişisel verilerinin yüzlerce kişiye gönderilmesiyle uyandı.

Kurumda görevli bir ismin toplu e-posta atmasıyla, kayıtlı yurttaşların e-posta adresleriyle birlikte ad ve soyadları yüzlerce kişinin posta kutusuna düştü. E-postanın yalnızca kendisine ulaştığını düşünen bir yurttaşın cevaben gönderdiği e-postada kimlik numarası, adresi, vergi numarası ve imzaları yüzlerce kişinin eline geçti.

Uygulamaya tepki gösteren yurttaşlarsa Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nu hatırlattı.

Yurttaşların tepki olarak gönderdikleri mesajlardan bazıları şöyle:

*Hem İŞKUR hemde. Bireysel olarak konuşma maillerinizi tarafıma düşüyor bu incecik sorunu çözebilir misiniz rica etsem.

*Böyle bir mail aldım konu nedir anlamadım benimle alakası olmayan bir konu hakkında neden toplu bir mail alıyorum detaylı bilgiyi nerden alabilirim.

*Genel olarak toplu mail olarak gönderim sağlanmasından dolayı bende genel olarak yanıtlayacağım.

*Bu konular hakkında toplu mail gönderiminden ziyade şahsi olarak gönderilmesi gerekmiyor mu kvkk haklarımızdan dolayı.

İŞKUR uzantılı maille 124 kişiye gönderilen metinse şöyle:

“Sayın İlgili,

İŞKUR kayıtlarımızın tetkikinde iş arayan kaydınızın olduğu tespit edilmiştir. TC Kimlik numaranızı ve İŞKUR şifrenizi kullanarak www.iskur.gov.tr adresinden sisteme giriş yapabilir ve kurum hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. İş arama ile ilgili olarak kendinize uygun iş ilanlarını sorgulayabilir, özel sektör işyerleri ile Kamu kurum ve kuruluşlarının, güncel ve size uygun ilanlarına başvuru yapabilir, başvurularınızı takip edebilirsiniz.

Sistem girişi, ekranın (web sayfasının) sağ üst köşesindeki ‘iş arayan girişi’ bağlantısına tıkladıktan sonra, TC Kimlik numarası ve şifre girilerek yapılabilir.

İŞKUR şifrenizi unuttuysanız iş arayan girişine tıkladıktan sonra, ‘şifremi unuttum’ kısayolunu kullanıp, kimlik bilgilerinizi doğrulayarak yeni bir şifre belirleyebilirsiniz.

Bunun haricinde iş arama süreciniz boyunca iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak için yine İŞKUR sayfasını kullanabileceğiniz gibi bağlı bulunduğunuz İŞKUR Hizmet Merkezi’ne başvurabilirsiniz.

İŞKUR kayıtlarının aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren 12 aydır. Bu sürenin sonunda aktif kayıtların pasife alınması sistemimiz tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Pasife alınmış olan kayıtlarınızı internet üzerinden veya kuruma şahsen başvurmak suretiyle aktife alabileceğinizi hatırlatır, sağlıklı günler dileriz.”