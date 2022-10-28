BTP genel başkanını ziyaret eden Akşener: Kendisi adına o masaya getireceğim

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı, ‘millet ittifakı’na katılma çağrısı sonrası ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Sayın Baş’ın, sayın genel başkanın yaptığı çağrının arka planını da, gerekçelerini de öğrendim. Kendisi adına o masaya getireceğim” dedi.

Fotoğraf: İYİ Parti

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, dün katıldığı FOX TV canlı yayınında, ‘millet ittifakı’ genel başkanlarına seslenerek yanlarında yer almak istediğini söylemişti: “Biz parti kadroları olarak ‘millet ittifakı’na destek veririz, içinde oluruz. Beni ‘millet ittifakı’na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz…”

Baş’ın bu çağrısına İYİ Parti’ye geçtikten hemen sonra parti sözcüsü yapılan Kürşad Zorlu, Twitter’dan yanıt vermişti: “Görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış sayın genel başkanımız Meral Akşener ve İYİ Parti’miz sizleri ‘millet ittifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır.“

Daha sonra CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Baş’ın çağrısına ‘CHP’nin de sıcak baktığını’ söylemişti.

‘Anladık, konuştuk, anladık‘

Akşener bugün Baş’ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmenin ardından Akşener ve Baş, ortak basın toplantısı düzenledi.

Akşener, şunları söyledi: “Bir yanıyla Millet İttifakı, yani CHP ve İYİ Parti arasında 31 Mart’tan itibaren var olan Millet İttifakı var o masada. 2018, 24 Haziran’ında Saadet Partisi, Demokrat Parti, İYİ Parti ve CHP arasında bir başka, ilk Millet İttifakı var. Daha sonra da DEVA ve Gelecek Partilerinin katılımıyla da ‘altılı masa’ var. ‘Altılı masa’ güçlendirilmiş parlamenter sistemin çalıştığı, 28 Şubat’ta kamuoyuna paylaştı, bu hem seçimi almak, seçimi aldıktan sonra da güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili milletimize söz verdik. Altı genel başkan olarak.

Sayın Hüseyin Baş televizyon programında bu masada yer almak istediğini, muhalefet partisinin genç bir lideri olarak yer almak istediğini ifade etti. Bir çağrıda bulundu. Biz de arkadaşlarımızla beraber, hem bu iade-i ziyareti yapalım, hem de bu çağrının sisteminin ne olduğu, gerekçesinin ne olduğu kendisinde dinleyelim dedik. Anladık, konuştuk, anladık. Ben o altılı masanın bir orada oturan İYİ Parti’nin genel başkanı olarak ayın 14’ünde yapacağımız toplantıya, Sayın Baş’ın, sayın genel başkanın yaptığı çağrının arka planını da, gerekçelerini de öğrendim. Kendisi adına o masaya getireceğim.”

‘Belediyede ittifak, Meclis’te işbirliği’

Diken’e konuşan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, ‘altılı masa’nın ittifak olarak toplanmadığını söylemişti. Poyraz, İYİ Parti’nin CHP’yle ‘ittifak’ı sadece belediyelerde kurduğunu, Meclis’tekinin ‘işbirliği’ olduğunu kaydetmişti.