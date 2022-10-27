BTP genel başkanının ‘ittifaka alın’ çağrısına İYİ Parti’den olumlu yanıt

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın ‘millet ittifakı’na katılma çağrısına yanıt verdi: “Genel başkanımız Meral Akşener ve İYİ Parti’miz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır.”

Fotoğraflar: AA

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, dün katıldığı FOX TV canlı yayınında, ‘millet ittifakı’ genel başkanlarına seslenerek yanlarında yer almak istediğini söylemişti: “Biz parti kadroları olarak ‘millet ittifakı’na destek veririz, içinde oluruz. Beni ‘millet ittifakı’na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz…”

Baş’ın bu çağrısına İYİ Parti’ye geçtikten hemen sonra parti sözcüsü yapılan Kürşad Zorlu, Twitter’dan yanıt verdi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bunu kabul edeceğini söyledi: “Sayın Hüseyin Baş görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış sayın genel başkanımız Meral Akşener ve İYİ Parti’miz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır.“

Sayın @huseyinbas_BTP görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır.Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYi Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır. pic.twitter.com/R6BOlnijay — Kürşad ZORLU (@zorlu77) October 27, 2022

2018’deki genel seçimlere birlikte girmek için AKP, MHP ve 20 Şubat 2018 tarihinde ‘cumhur ittifakı’nı kurmuş; ardından da Büyük Birlik Partisi (BBP) ittifaka dahil olmuştu.

Bundan yaklaşık iki ay sonra da CHP önderliğinde İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin katılımıyla 5 Mayıs 2018’de ‘millet ittifakı’nın kurulduğu ilan edilmişti.