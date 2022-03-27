Akşam Postası / 27 Mart 2022

Denizden yükselen çığlık…

Deniz biyoloğu Dr. Mert Gökalp’ın yazdığı, ‘İstanbul’un Deniz Canlıları‘ kitabı, hem kentin 9 bin yıllık denizle ilişkisine bakıyor hem de acil önlem alınmazsa Marmara ve Karadeniz’in elimizden kayıp gideceğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Kimlik kartları, kredi kartı gibi kullanılabilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik kartlarına ödeme sistemi yüklenmesiyle ilgili çalışmaların yüzde 80’inin tamamlandığını duyurdu.

Kuzguncuk’ta bir bakkalın vedası: ‘Çengelli iğne’ deyip geçmeyin

İstanbul’un Kuzguncuk semtinin 19 yıllık bakkalı da 31 Mart’tan sonra yerine, hali hazırda zaten tüm mahalleyi kaplayan kahvecilerden biri daha açılsın diye kapanıyor. Yılların bakkalı giderken müşterilerine manidar bir ikramda da bulunuyor: Çengelli iğne. İhtiyaç duyarlarsa mahallede bundan böyle satacak bir yer bulamazlar diye.

Bakan Akar: Serseri mayınların bölgede olabileceğine dair bilgiler geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Boğazı’ndaki mayın tehlikesiyle ilgili, “Serseri mayınların bölgede olabileceğine dair bilgiler geldi. Arkadaşlarımız teyakkuz halinde” dedi.

Hrant Dink cinayeti davasının firari hükümlüsü tutuklandı

Gazeteci Hrant Dink cinayeti davasında 14 yıl dört aylık hapis cezası kesinleşen firari hükümlü Ahmet İskender tutuklandı.

Düğün masrafları 200 bin liraya ulaştı

Düğün, kına, mobilya ve beyaz eşya gibi düğün harcaması 200 bin liraya ulaştı.

Kalın: Herkes Rusya’yla köprüleri yakarsa onlarla kim konuşacak?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Herkes Rusya’yla köprüleri yakarsa, onlarla kim konuşacak” diye sordu.

Uyuşturucu karşıtı muhtar, ‘uyuşturucu ticareti’nden tutuklandı

Samsun’da TV’ye çıkıp uyuşturucuyla mücadelesini anlatan muhtar, ‘uyuşturucu ticareti’nden tutuklandı.

Ukraynalı çocuklar Antalya’da

Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’da yetimhanelerde kalan çocukların tahliyesi için başlatılan çalışma kapsamında, 185 kişilik ilk kafile Antalya’ya ulaştı.