Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 27 Mart 2022


Denizden yükselen çığlık…

Deniz biyoloğu Dr. Mert Gökalp’ın yazdığı, ‘İstanbul’un Deniz Canlıları‘ kitabı, hem kentin 9 bin yıllık denizle ilişkisine bakıyor hem de acil önlem alınmazsa Marmara ve Karadeniz’in elimizden kayıp gideceğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Kimlik kartları, kredi kartı gibi kullanılabilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik kartlarına ödeme sistemi yüklenmesiyle ilgili çalışmaların yüzde 80’inin tamamlandığını duyurdu.


Kuzguncuk’ta bir bakkalın vedası: ‘Çengelli iğne’ deyip geçmeyin

İstanbul’un Kuzguncuk semtinin 19 yıllık bakkalı da 31 Mart’tan sonra yerine, hali hazırda zaten tüm mahalleyi kaplayan kahvecilerden biri daha açılsın diye kapanıyor. Yılların bakkalı giderken müşterilerine manidar bir ikramda da bulunuyor: Çengelli iğne. İhtiyaç duyarlarsa mahallede bundan böyle satacak bir yer bulamazlar diye.

56 yaşında ‘jigololuk hevesi’ yüzünden dolandırılan birine kimse üzülmez

Bakan Akar: Serseri mayınların bölgede olabileceğine dair bilgiler geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Boğazı’ndaki mayın tehlikesiyle ilgili, “Serseri mayınların bölgede olabileceğine dair bilgiler geldi. Arkadaşlarımız teyakkuz halinde” dedi.

Metin Uca ne demek istiyor?

Hrant Dink cinayeti davasının firari hükümlüsü tutuklandı

Gazeteci Hrant Dink cinayeti davasında 14 yıl dört aylık hapis cezası kesinleşen firari hükümlü Ahmet İskender tutuklandı.

Ölüm Allah’ın emri, şu vefat olmasaydı

Düğün masrafları 200 bin liraya ulaştı

Düğün, kına, mobilya ve beyaz eşya gibi düğün harcaması 200 bin liraya ulaştı.

CHP’li belediye başkanlarından hükümete çağrı

Kalın: Herkes Rusya’yla köprüleri yakarsa onlarla kim konuşacak?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Herkes Rusya’yla köprüleri yakarsa, onlarla kim konuşacak” diye sordu.

Sonra beklenmedik bir şey oldu!

Uyuşturucu karşıtı muhtar, ‘uyuşturucu ticareti’nden tutuklandı

Samsun’da TV’ye çıkıp uyuşturucuyla mücadelesini anlatan muhtar, ‘uyuşturucu ticareti’nden tutuklandı.

Yargıtay eşini öldüren kocaya uygulanan ‘haksız tahrik’ indirimini ‘yetersiz’ buldu

Ukraynalı çocuklar Antalya’da

Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’da yetimhanelerde kalan çocukların tahliyesi için başlatılan çalışma kapsamında, 185 kişilik ilk kafile Antalya’ya ulaştı.

Galatasaray seçime gidiyor

SON HABERLER

Frankfurt’taki bir taksi şoförünün anısı…

Yıllarca sevgiyle okuduğum ve çok şey öğrendiğim Tırmık’ı, Aydın Engin’i, gülümseyerek anmak istiyorum. Bu yüzden, bir vesileyle bana verdiği çok özel bir sırrı sizinle paylaşacağım. 

56 yaşında ‘jigololuk hevesi’ yüzünden dolandırılan birine kimse üzülmez

Cengiz Erdinç ve Murat Toklucu, 1900’lerden bugüne en ilginç suç hikayelerinin izini, dava dosyalarında, gazete kupürlerinde, eski belgelerde sürdü ve ‘Kanun Dışında’ kitabını yazdı. Kitapta soyguncular, gangsterler, eşkıyalar, mezar hırsızları ve eroinciler de var ama ağırlık dolandırıcılarda. Biz de yazarlarla bu eksende konuştuk.