Bakan Akar: Serseri mayınların bölgede olabileceğine dair bilgiler geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Boğazı’ndaki mayın tehlikesiyle ilgili, “Serseri mayınların bölgede olabileceğine dair bilgiler geldi. Arkadaşlarımız teyakkuz halinde” dedi.

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Rusya’nın denizden askeri çıkarma yapma ihtimaline karşı Ukrayna, Odessa açıklarında savaş gemilerine karşı deniz mayınları yerleştirmişti. Mayınların fırtına sonucu çıpalarından koparak Karadeniz’de sürüklenmeye başladığı duyurulmuştu.

Dün İstanbul Boğazı açıklarında tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi.

CNN Türk’te, İstanbul Boğazı’ndaki mayın tehdidi hakkındaki soruya yanıt veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şunları söyledi: ”Bu konuda çelişkili bilgiler ulaştı. Serseri mayınların bölgede olabileceğine dair bilgiler geldi. Arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Mayın avlama gemilerimiz dahil hepsi görevinin başında. Bir ticari gemiden bir haber geldi böyle bir cisim görüldüğüne dair. Bölgeye SAS timi gönderildi. Cisim olduğu görüldü, incelendi. Cismin eski bir mayın olduğunu tespit ettiler, incelememiz devam ediyor, tam olarak karar verilmedi. Kime ait, neye ait, hangisi bu… Onunla ilgili inceleme sürüyor. Mayın emniyetli bölgeye çekilmek suretiyle imha edildi. İstanbul Boğazı’nda şu anda herhangi bir olumsuzluk yok. ”