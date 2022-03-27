Galatasaray seçime gidiyor

Galatasaray Spor Kulübü’nün yönetim kurulunda Başkan Burak Elmas idari yönden ibra edilmedi, kulüp seçime gidecek.
Galatasaray Spor Kulübü’nün 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı, İstanbul’daki Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu’nda gerçekleştirildi.
Üyelerin konuşmaların ardından 2021 yılı için Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun altı aylık faaliyetlerinin mali ve idari yönden ibrasının oylamasına geçildi.
Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali olarak ibra edildi.
‘Önümüzdeki hafta kararı uygulayacağız’
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, “Tüzüğümüzün gereği olarak önümüzdeki hafta kararı uygulamaya sokup seçime gideceğiz” dedi. Sarı kırmızılılar, en geç 30 gün içerisinde seçime gidecek.
Mustafa Cengiz ve yönetimi mali olarak ibra edildi
Altı ay önce hayatını kaybeden Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 1 Ocak 2021 – 21 Haziran 2021 dönemi faaliyetleriyse mali ve idari yönden ibra edildi.