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Yaramazlara biraz batar!

Hrant Dink cinayeti davasının firari hükümlüsü tutuklandı


Gazeteci Hrant Dink cinayeti davasında 14 yıl dört aylık hapis cezası kesinleşen firari hükümlü Ahmet İskender tutuklandı.

Fotoğraf: AA

İskender, Kırgızistan’da sahte belge kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.


Kırgız makamlarının incelemesinde 38 yaşındaki İskender’in ‘organize suçlara karışmak’ ve ‘yasa dışı silah bulundurmak’ suçlarının yanısıra gazeteci Hrant Dink cinayetine ilişkin dava kapsamında da arandığı tespit edilmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında, Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen Ahmet İskender’in, Kırgızistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildiği ve tutuklandığı bildirildi. 

Dink cinayetine bakan İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Ocak 2012’de açıkladığı kararda, diğer sanıklarla beraber 24 Ocak 2007’de tutuklanan Ahmet İskender’i ‘tasarlayarak adam öldürmeye yardım etmek’ suçundan 12 yıl altı ay hapisle cezalandırmıştı.

İskender’in cezası, Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi tarafından 13 Mayıs 2013’de onanarak kesinleşmişti.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden 87 sanıklı dava kapsamında yargılamanın sürüncemede kalmaması için aralarında Ogün Samast’ın da bulunduğu dokuz sanık hakkındaki dosya karara bağlanmak üzere ayrılmıştı.

Mahkeme heyeti, 17 Temmuz 2019’da dokuz sanıkla ilgili hüküm kurmuştu, yedi sanığı cezalandırmıştı. Bu sanıklardan Ahmet İskender, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan bir yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İskender’in bu cezası da kesinleşmişti. Sonrasında İskender’in yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.

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