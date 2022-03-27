Altı partinin lideri yeniden bir arada: Gündem yol haritası ve ekonomi

‘Güçlendirilmiş parlamenter sistem’ hedefiyle bir araya gelen altı siyasi partinin genel başkanları 28 Şubat’ta imzalanan mutabakatın ardından bir kez daha toplandı. Liderlerin gündeminde ekonomik kriz ve çözüm önerileri konusunda söylem birliği geliştirme, ittifak çalışmaları ve ilkeleri ile parlamenter sisteme dönüşün yol haritası yer alıyor.

Video: DEVA Partisi

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin genel başkanları DEVA lideri Ali Babacan’ın ev sahipliğinde DEVA Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 19:30’da toplandı.

Altı parti liderinin, olası ittifakın nasıl şekilleneceği, seçimin kazanılması halinde geçiş süreci başta olmak üzere tüm aşamaların nasıl yönetileceği konularına dair konuları ele alması bekleniyor.

Toplantıdan bu konulara dair bir yol haritası olmasa bile, yol haritasına dair niyet beyanının çıkabileceği de kulislerde konuşuluyor. Bu haritanın belirlenmesi amacıyla yeni çalışma komisyonlarının oluşturulması da liderlerin gündeminde.

Liderlerin ana gündem maddelerinden biri altı partinin geçen ay imzaladığı parlamenter sistem mutabakatının yol haritası olacak. Altılı görüşme öncesi tüm partilerin genel başkanlarıyla bir araya gelen Babacan’ın yol haritası, ittifak ilkeleri ve ortak çalışma alanları konusunda götürdüğü önerilerin de ela alınması bekleniyor.

Fotoğraf: DEVA Partisi

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte yüksek seyreden gıda fiyatları, düşüşe devam eden alım gücü, kur korumalı mevduatın hazineye getireceği yük gibi konuları da ele alması beklenen liderler, ekonomi alanında ortak söylem arayışını da konuşacak. Liderler topluma verilecek vaatlerin ve bu vaatlerin gerçeğe dönüştürülmesinin yol haritasını ele alacak.

Ekonomi ile bağlantılı olarak sosyal alanda da çalışmaların yürütülmesi ve ortak söylemlerin geliştirilmesi amacıyls bir komisyon kurulacak.

Öte yandan altı parti liderinin dış politika alanında tartışacağı, bu alanda bir çalışma komisyonunun oluşturulacağı belirtiliyor.

AKP ve MHP’nin seçim kanununda değişiklik içeren teklifi ise toplantının ana gündem maddeleri arasında yer almıyor. Muhalefet partilerinin kurmaylarına göre, teklifin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde değişiklikler için liderler konuyu şimdilik ana hatları ile ele alacak. Teklifin Resmi Gazete’deki yasalaşmış halinin ardından partilerin kurmayları konu üzerinde çalışacak ve ittifak şekli ve atılacak adımları belirlemek için liderler yeniden bir araya gelecek.

Görüşmenin ardından yazılı bir açıklama bekleniyor.