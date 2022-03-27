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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 11 bin 194 vaka, 64 can kaybı


Türkiye’de son 24 saatte 11 bin 194 vaka, 64 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 251 bin 242 Covid-19 testi yapıldı.

İyileşenlerin sayısı ise 15 bin 402.

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Frankfurt’taki bir taksi şoförünün anısı…

Yıllarca sevgiyle okuduğum ve çok şey öğrendiğim Tırmık’ı, Aydın Engin’i, gülümseyerek anmak istiyorum. Bu yüzden, bir vesileyle bana verdiği çok özel bir sırrı sizinle paylaşacağım. 

56 yaşında ‘jigololuk hevesi’ yüzünden dolandırılan birine kimse üzülmez

Cengiz Erdinç ve Murat Toklucu, 1900’lerden bugüne en ilginç suç hikayelerinin izini, dava dosyalarında, gazete kupürlerinde, eski belgelerde sürdü ve ‘Kanun Dışında’ kitabını yazdı. Kitapta soyguncular, gangsterler, eşkıyalar, mezar hırsızları ve eroinciler de var ama ağırlık dolandırıcılarda. Biz de yazarlarla bu eksende konuştuk.

Ölüm Allah’ın emri, şu vefat olmasaydı

Dikkat ettiyseniz pek kimse ölmüyor. Birçoğu vefat ediyor, hatırı sayılır sayıda birileri de hayatını kaybediyor, tabii yaşamını yitirenler de oluyor, arada ışıklara yürüyenler de çıkıyor, hakka yürüyenler her zaman var kuşkusuz… Ölümden korkar gibi öldü demekten korkuluyor, kaçılıyor.

Denizden yükselen çığlık…

Deniz biyoloğu Dr. Mert Gökalp’ın yazdığı, ‘İstanbul’un Deniz Canlıları’ kitabı, hem kentin 9 bin yıllık denizle ilişkisine bakıyor hem de acil önlem alınmazsa Marmara ve Karadeniz’in elimizden kayıp gideceğini bir kez daha ortaya koyuyor.