Son 24 saat: 11 bin 194 vaka, 64 can kaybı

Dikkat ettiyseniz pek kimse ölmüyor. Birçoğu vefat ediyor, hatırı sayılır sayıda birileri de hayatını kaybediyor, tabii yaşamını yitirenler de oluyor, arada ışıklara yürüyenler de çıkıyor, hakka yürüyenler her zaman var kuşkusuz… Ölümden korkar gibi öldü demekten korkuluyor, kaçılıyor.