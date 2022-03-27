Son 24 saat: 11 bin 194 vaka, 64 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 11 bin 194 vaka, 64 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 251 bin 242 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısı ise 15 bin 402.
Yaramazlara biraz batar!
Yıllarca sevgiyle okuduğum ve çok şey öğrendiğim Tırmık’ı, Aydın Engin’i, gülümseyerek anmak istiyorum. Bu yüzden, bir vesileyle bana verdiği çok özel bir sırrı sizinle paylaşacağım.
Cengiz Erdinç ve Murat Toklucu, 1900’lerden bugüne en ilginç suç hikayelerinin izini, dava dosyalarında, gazete kupürlerinde, eski belgelerde sürdü ve ‘Kanun Dışında’ kitabını yazdı. Kitapta soyguncular, gangsterler, eşkıyalar, mezar hırsızları ve eroinciler de var ama ağırlık dolandırıcılarda. Biz de yazarlarla bu eksende konuştuk.
Dikkat ettiyseniz pek kimse ölmüyor. Birçoğu vefat ediyor, hatırı sayılır sayıda birileri de hayatını kaybediyor, tabii yaşamını yitirenler de oluyor, arada ışıklara yürüyenler de çıkıyor, hakka yürüyenler her zaman var kuşkusuz… Ölümden korkar gibi öldü demekten korkuluyor, kaçılıyor.
Deniz biyoloğu Dr. Mert Gökalp’ın yazdığı, ‘İstanbul’un Deniz Canlıları’ kitabı, hem kentin 9 bin yıllık denizle ilişkisine bakıyor hem de acil önlem alınmazsa Marmara ve Karadeniz’in elimizden kayıp gideceğini bir kez daha ortaya koyuyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik kartlarına ödeme sistemi yüklenmesiyle ilgili çalışmaların yüzde 80’inin tamamlandığını duyurdu.