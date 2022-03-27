Kimlik kartları, kredi kartı gibi kullanılabilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik kartlarına ödeme sistemi yüklenmesiyle ilgili çalışmaların yüzde 80’inin tamamlandığını duyurdu.

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Van Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen ‘Nüfus Personeli Eğitim Programı’nda kimlik kartıyla ehliyetin birleştirilmesine değinen Bakan Soylu şunları söyledi:

“Bizim arkadaşlarımız yazılım konusunda çok üstünler. İnanıyoruz ve güveniyoruz. Şunu ifade edeyim, burada yüklemeye geçtik ve 3 milyonun üzerinde ehliyet kimliğe yüklendi. Yetmedi, e-imzayla ilgili bir adım atalım. Çünkü bu çok önemli. Elektronik sistemin, hayatın içerisine tamamen girmesini temin ederek, buna da olmaz dediler. Orda da işi oldu bittiye getirdik. Netice itibarıyla bir tarih verdik, Allah’a hamdolsun e-imzayı şu anda kimliğimize yükleyebilme kabiliyetini ortaya koyduk.”

Ödeme sistemi yüklenecek

Soylu, üçüncü adım olarak da kimlik kartlarına ödeme sistemi yükleneceğini anlattı: “Üçüncüsü de acaba kimliklerimize bir ödeme sistemi yükleyebilir miyiz? İşin yüzde 80’ini bitirdik. Bu da yeni bir şey. Yani kimlik kartlarımız var. Kredi kartı kullanılabilecek bir işlemi şu anda yürütüyoruz. Maliye Bakanımız da ‘Ben bu işe varım’ dedi. Dünyada bunu kullanan ülkeler var. Çünkü bizim elimizde bir imkan var. Elimizdeki imkan şu, MERNİS ve nüfus verilerimiz doğruluğunu teyit edebilecek anlayışla beraber eşleştirme yapabilecek kabiliyet sahip. Bunu da sağlayabilir ve inanıyorum ki bu da bir vesileyle oluşabilecek”.