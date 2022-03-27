CHP’li belediye başkanlarından hükümete çağrı

CHP’li belediye başkanlarının Aydın’daki buluşmasının ardından okunan bildiride hükümete birçok konuda çağrıda bulunuldu.

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CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının katılımıyla Aydın’da bir otelde düzenlenen ‘Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması’nın sonuç bildirisini Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu okudu.

Düzenli aralıklarla yaptıkları toplantılar için bu kez Aydın’da bir araya geldiklerini aktaran Çerçioğlu şunları söyledi: “Aydın buluşmasında pandemi, savaş, iklim kriziyle gıda, enerji ve petrol ürünlerinde fiyat artışının yaşandığı son dönemde özellikle tarım alanında yaşanan güncel gelişmeler değerlendirilmiş, gelecek yıllarda yaşanması beklenen gıda temini sorununun önlenmesi adına büyükşehir belediyelerimizin yaptığı ve yapacağı çalışmalar ele alınmıştır.”

AA’nın haberine göre görev süreçlerinde belediyelerin kırsal kalkınma alanında önemli başarılara imza attıklarını vurgulayan Çerçioğlu, kadın kooperatiflerinin ve tüm tarımsal kalkınma kooperatiflerinin desteklenmesi, sözleşmeli üreticilik, hibe destekler ve hayvancılık alanlarında üreticilerin yanında olduklarını söyledi.

Buradaki buluşmada kırsal kalkınmadaki destekler ile bu desteklerdeki ürün ve yöntem çeşitliliğinin artırılması için yapılacak çalışmalarda kurumların birlikte hareket etme iradesinin vurgulandığını aktaran Çerçioğlu, gerek iklim krizi gerekse savaş nedeniyle birçok ülke ve Türkiye’nin gıda kriziyle yüzleştiğini dile getirdi.

Gıda ve yangın çağrısı

Çerçioğlu, şöyle devam etti: “11 büyükşehir belediyesi olarak hükümeti, ülkemizde de büyümekte olan gıda krizini çözmek üzere, belediyelerimizi de içerecek şekilde ulusal bir istişare toplantısı düzenlemeye ivedilikle davet ediyoruz. Özellikle kıyı bölgelerinde geçtiğimiz sene büyük orman yangınları yaşanmış, bu yangınlara müdahale ve koordinasyon konusunda sorumluların yeterli donanıma sahip olmadığı gözlemlenmiştir. Büyükşehir belediyelerimiz, yangınlarda ve doğal afetlerde yerel yönetimlerin, vatandaşlarımızın yanında olduğunu yakından hissettirmiştir. Büyükşehir belediyelerimizin, yaklaşan yaz ayları öncesinde orman yangını felaketlerine karşı yapacağı ortak çalışmalar değerlendirilmiş ve geçtiğimiz yıl faaliyete geçirilen Orman Bilim Kurulu’nun çalışmalarının yakından takip edileceği konusunda ortak karar alınmıştır. Bu konuda belediyelerimiz, valilikler, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve ilgili kurumlarla acil bir toplantı yapılması gerektiğini belirtiyor, her türlü iş birliğine açık olduğumuzun altını bir kez daha çiziyoruz.”

‘Sosyal yardım’ vurgusu

Ayrıca ulaşım, eğitim, bilişim projeleri ve kadınların istihdama katılması hakkında değerlendirmede bulunduklarını belirten Çerçioğlu şöyle konuştu:

“Büyükşehir belediyelerimiz kentlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için uzun vadeli yatırımları, altyapı çalışmalarını, büyük ölçekli ulaşım ve çevre projelerini hayata geçirmektedir. Büyükşehir belediyelerimiz, zorlu ekonomik koşullara ve anbean yükselen maliyetlere rağmen su, ulaşım ve ekmek fiyatlarıyla sosyal yardımlarda direnç noktalarını yukarıda tutmaya azami gayret gösterecektir. Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 11 büyükşehir belediye başkanı olarak milletimizin mübarek ramazan ayını şimdiden kutluyor, bolluk, bereket, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyor; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ sözünün takipçileri olarak yakın coğrafyamızda yaşanan Ukrayna-Rusya Savaşı’nın da son bulmasını yürekten temenni ediyoruz.”

Toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar katılmadı.

Açıklamanın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un bulunduğu heyet kent merkezinde esnaf ziyareti yaptı.