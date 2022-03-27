Ukraynalı çocuklar Antalya’da

Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’da yetimhanelerde kalan çocukların tahliyesi için başlatılan çalışma kapsamında, 185 kişilik ilk kafile Antalya’ya ulaştı.

Fotoğraflar: AA

Ukrayna’daki özellikle çocuk evlerinde (yetimhanelerde) bulunan çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Göç İdaresi çalışma yaptı.

AA’nın aktardığına göre 159’u yetim çocuk ve 26’sı bakım personelinden oluşan 185 kişilik ilk kafile Polonya’dan uçakla Antalya’ya geldi.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, eşi Kateryna Bodnar ile Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov çocukları havalimanında karşıladı.

Çocuklar, bakım personeliyle otobüslerle konaklayacakları otellere hareket etti.

Büyükelçi Bodnar, çocukların hem Türk hükümeti hem de Ukrayna şirketleri yardımıyla kentteki bir otele yerleştirileceğini belirterek, “Türkiye’ye bu yardım için çok teşekkür ediyoruz. Bu gelen ilk grup, ikinci grubu da bekliyoruz” dedi.

Savaş sürdüğü sürece daha çok çocuğu Antalya’da ağırlayabileceklerini anlatan Bodnar şöyle devam etti: “Umarım ki çocuklar oradaki olaylardan hem de buraya gelirken yaşadıkları olaylardan kurtulur ve burada rahatlar. Ukrayna’daki yetimhanelerden yaklaşık 2 bin kişiyi ağırlayabileceğimizi ümit ediyorum. Çocuklar ilk etapta otellerde kalacaklar, şu anda çok yorgunlar.”