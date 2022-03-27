Uyuşturucu karşıtı muhtar, ‘uyuşturucu ticareti’nden tutuklandı

Samsun’da TV’ye çıkıp uyuşturucuyla mücadelesini anlatan muhtar, ‘uyuşturucu ticareti’nden tutuklandı.
Canik ilçesindeki İkiyüz Evler Mahallesi’nin muhtarı Erdoğan Destici’nin bulunduğu araç, 24 Mart’ta polisin ihtarına rağmen durmadı. Polis takip ettiği aracı durdurarak dört kişiyi gözaltına aldı.
Araçta yeşil reçeteyle satılan 33 bin hap bulunurken, Destici dahil dört kişi ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.
Destici, 2020 yılında bir internet TV programında, uyuşturucuyla mücadele için hazırladığı projeleri anlatmıştı.