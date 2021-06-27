Akşam Postası / 27 Haziran 2021

‘Nefes alamıyorum’ diye çığlık atan AFP muhabiri: Hesabı verilecek

İstanbul’daki Onur Yürüyüşü’nü izlerken polis şiddetine maruz kalan AFP foto muhabiri Bülent Kılıç, “Canıma kastedilmeye çalışıldı, nefesim kesilmek istendi. Bunun mahkemede hesabı verilecek. Ulu Divan’a kalmayacak” dedi.

CHP’li vekilden Soylu’ya: Nefret suçu işleyip vatandaşı hedef gösteren polis kim?

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya polis olduğu anlaşılan bir kişinin Onur Yürüyüşü’ne katılanları hedef alan sosyal medya paylaşımını göstererek “Kim bu nefret suçu işleyen ve vatandaşı hedef gösteren polis” diye sordu.

Büyükçekmece Gölü’nün rengi değişti, ölü balıklar kıyıya vurdu

Fotoğraf: DHA

İstanbul’daki Büyükçekmece Gölü’nün denizle arasında kalan bölgesinin kirlilik nedeniyle rengi değişti. Ölü balıklar kıyıya vurdu.

Tesadüfen okuduğu haber sonrası yıllardır görmezden geldiği tırnağındaki çizginin kanser olduğunu öğrendi

Britanya’da yaşayan bir hemşire yıllardır ojeyle kapattığı tırnağındaki çizginin bir dergide okuduğu haber üzerine kanser belirtisi olabileceği endişesiyle doktorra gitti. Endişeleri gerçek çıktı; kanser olduğunu öğrendi.

Marmaris’teki orman yangını kontrole alındı: Bir orman işçisi hayatını kaybetti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrole alındı. Orman Genel Müdürlüğü, ‘Görkem Hasdemir adındaki personelin şehit olduğunu’ duyurdu.

DSÖ’den çift aşılılara maske uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) her iki doz aşısını yaptıranların da maske takmaya devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Hamile kalmak için ‘kiraladığı’ adama aşık oldu; evleniyorlar

Fotoğraf: Dailymail

Britanyalı Ellie Ellison, sperm bağışı aracılığıyla bebek sahibi olmak istedi. Ancak sperm bankalarından alınan sperm kullanılarak yapay döllenme yoluyla laboratuvar ortamında oluşturulan embriyonun nakledilmesi yoluyla değil, doğal yolla ‘kiraladığı bir adam’la birlikte olma yolunu seçti. Sonunda da ona aşık oldu! Bebek bekleyen çift evlenmeyi planlıyor.

Demans riskini merak edenlere: Hesabını yapan site yayında

Kanadalı bilim insanları tarafından hayata geçirilen internet sitesi gelecek beş yıl içinde demansa yakalanma riskini hesaplıyor.

Johnson & Johnson, ‘opioid davası’nda anlaşmaya gitti: 230 milyon dolar ödeyecek

Amerikan Johnson & Johnson firması, ürettiği opioid içeren ilaçlar nedeniyle açılan davada 230 milyon dolar (2 milyar 16 milyon lira) ödeyerek anlaşma yoluna gitti.

Sığınmacı taşınan kamyondan açılan ateşe karşılık verildi: İki ölü

Siirt valiliği, Pervari ilçesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyondan açılan ateşe karşılık verilmesi sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.