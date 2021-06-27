Johnson & Johnson, ‘opioid davası’nda anlaşmaya gitti: 230 milyon dolar ödeyecek

Amerikan Johnson & Johnson firması, ürettiği opioid içeren ilaçlar nedeniyle açılan davada 230 milyon dolar (2 milyar 16 milyon lira) ödeyerek anlaşma yoluna gitti.

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New York eyaletinin resmi verilerine göre 2018 yılında 3 bine yakın kişinin ölümü opiod (vücutta morfin gibi etki gösteren kimyasal maddeler) nedeniyle hayatını kaybetmişti. New York Başsavcısı Letitia James, Mart 2019’da Johnson & Johnson dışında üreticilerin de bulunduğu firmalara ülke tarihinin en pahalı opioid davasını açmıştı.

James, dün, anlaşma kapsamında firmanın bu parayı ödemenin yanı sıra opioid içeren tüm ürünlerin üretimini ve satışını da durduracağını açıkladı. Açıklamada, opioid madde içeren ilaçların insanlarda bağımlılık yapması ve ölümcül sonuçları olmasına karşın, bu konuda kullanıcılara yeterince bilgilendirme yapılmadığı bir kez daha anımsatıldı.

Firmanın ödeyeceği 230 milyon dolarlık cezanın bu madde nedeniyle tedavi görenler için kullanılacağı, ödemelerin dokuz yılda tamamlanacağı belirtildi.

Anlaşma, eyalet sınırlarındaki Suffolk County’de yarın başlayacak davadan birkaç gün önce sağlandı. Johnson & Johnson’la anlaşılsa da James’in opioid üreten diğer endüstri firmalarına karşı da açtığı davaların da bulunduğu anımsatılaraık, yasal sürecin devam edeceği belirtildi. Suffolk County’deki davada, geçmişteki diğer opioid davalarının aksine jüri karar verecek.

Johnson & Johnson’dan yapılan açıklamada ödenecek miktarın, ‘şirketin bir hatanın veya yükümlülüğün kabulü anlamına gelmediği, ilaçların piyasaya sürülmesinin kurallara uygun olduğunu’ vurguladı.