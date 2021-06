ŞULE TÜRKER

İki eski dost, yazar Ali Murat İrat ve sanatçı Sıla Gençoğlu, geçmişten günümüze aşk mektupları projesini bir yıllık hazırlığın ardından hayata geçirdi. Ortak imzalı ‘Bin Yılın Aşk Mektupları’, Doğan Kitap’tan çıktı. Aşkları görünür kılan ve tarih öncesinden bugüne aktarılan mektupların izini kutsal kitaplara kadar süren ikili, aşkların yalnızca duygu yüklü yüksek yanlarını değil, farklılıklarını da ortaya koymuş. Aşkın algısından yaşanmasına neredeyse ‘evrim geçirdiği’ günümüzde aşkı irdelemek, ‘gerçek aşkları’ hatırlamak adına da önem taşıyan kitapta, aşka dair birçok konuya da değinilmiş.

Aşk mektuplarını gözümüze kestirmiştik

Sıla, kitap çalışmaları sırasında çekilen bu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

“Aşkın kâğıda döküldüğü, daha doğru bir ifadeyle, damıtılıp saf halini aldığı aşk mektuplarını gözümüze kestirmiştik” diyen yazarlar, en çok ‘mektupların seçimi’nde zorlanmış: “Kelimeler, cümleler, duygular süzgeçten geçirilip bazen kolayca, bazen içimiz ağlayarak mektupları seçmek –elemek– zorunda kaldık.”

Sümerli rahibe Enlil’den antik dünyanın bilge kadını Safo’ya, Montaigne, Mozart, Orhan Veli, Nazım Hikmet Ran, Ahmed Arif’den çağının tutucu ahlak anlayışına meydan okuyan yazar Charlotte Brontë’e, bedeninin acılarıyla ruhunun acılarını bir kılan Frida’dan Tezer Özlü ve Cemal Süreyya’ya, Einstein ve Beauvoir’dan hasretlik günlerinde kaleminden dökülen umudu yeşerten Ahmet Kaya’ya uzanan aşk mektuplarının yer aldığı kitaptan kesitler şöyle:

Aşk, kimi zaman ütopya kimi zaman distopya

Kutsalın, sıradanın, iyinin, kötünün, güzelin ve çirkinin kendisinde hemhal olduğu bir yer aşk. Kimi zaman bir ütopya kimileri için ve kimi zaman da bir distopya. Hatta ve hatta geçmişte en çok özlenenin yerini imleyen bir retrotopya.

Aşk her ne kadar anlaşılamaz, aktarılamaz ve tanımlanamaz olsa da en azından ifade edilebilir olduğu açıktır. Kimi zaman bir sözle, kimi zaman bir jestle ve kimi zaman da bir şarkıyla. Daha uzun ve zahmetli bir yolu var; o da kuşkusuz aşkın kaleme alındığı mektuplar. Belki de geç modern dönemin çocukları olan bizlerin asla tam vakıf olamayacağı bir pratik biçimi bu.

Aşkını kendisiyle paylaşmanın, kendi aşkına dışarıdan bakabilmenin en yalın ve belki de en kestirme; birbirlerine dokunamayacak kadar uzakta olan âşıkları avutmanınsa tek yoludur aşk mektupları. Onlar aşkın az da olsa görünür kılındığı tek mekândır…

Aşk hem dünyanın en yalancı hem de en dürüst şeyidir. Yalancıdır, çünkü âşıklara sonsuza kadar süreceğini söyler; dürüsttür, çünkü bittiğinde hiç olmamış gibi davranmasını çok iyi bilir…

Aşk mektuplarının piri

Aşk mektuplarının piriyse belki de Kafka’nın Milena’ya yazdığı 17 Temmuz 1920 tarihli mektup: “Mektupta ne yazacağını biliyordum, neredeyse bütün mektupların ardında, gözlerinin içinde vardı bu –onların berrak zemini üzerinde ne gizlenebilir ki?- alnındaki çizgilerde vardı, biliyorum bunu ben… Ve kendine nasıl eziyet ettiğini ve kıvrandığını ve kurtulamadığını ve hiçbir zaman kurtulamayacağını görüyorum, görüyorum bunu ve yine de şunu söylemeye iznim yok: Olduğun yerde kal… Ve ben, senin de yazmış olduğun gibi gerçekten güçlüyüm, belli bir gücüm var, bu güç kısa ve belirsiz bir şekilde nitelenmek istenirse eğer, şu söylenebilir ki müzik yeteneğimin olmamasıdır gücüm. Ama en azından şimdi hemen yazmaya devam etmemi sağlayacak kadar da büyük değil. Bir çeşit acı ve aşk tufanı beni alıyor ve yazmaktan uzaklaştırıyor.“

Her aşk mektubunun piridir bu. Çünkü her âşık o mektupta ne yazdığını neredeyse okumadan bilecektir. Tıpkı buradaki gibi. Mektuptaki kelimelerle alındaki çizgileri aynı kılansa aşkın tek mutlak hakikat olarak belirmesinden başka bir şey değildir. Aşk, alındaki çizgileri kelimeler gibi okunur kılarken, insana ‘yazmaktan uzaklaştığını’ yazarak söyletecektir.

Aslında her aşk mektubu aynı zamanda birbirinin tekrarıdır. Ancak tıpkı Kafka’nın çocuklar için söylediği gibi, “Onlar ciddidir ve imkânsız nedir bilmezler.” En büyük ortak özellikleri de işte budur. Aşkların imkânsızlığa başkaldırışlarının ve aşkın peşi sıra getirip önümüze koyduğu acıların izleri en güzel bu mektuplarda sürülür.

Ne demişti aşkın büyük ustası Metin Altıok; “Bir kabuk içinde / Birbirinden ayrılmaz / … / Aşk ve acı yüreğimde / İkiz badem içidir.”

Böyledir aşk. Acısını terkisinde taşır. Dokunsan yakar, dokunmasan solacakmış gibi sana bakar.

Ve yanına yaklaştığında hayatta her şeyi terk edilebilir kılar o. Kadınlar kocalarını, erkekler evini barkını, sevgililer birbirlerini, bir kadın bir erkeği, bir erkek bütün kadınları, bir genç dünyayı, bir yetişkin dilini, bir dilsiz evini, bir yurtsever yurdunu, bir devrimci devrimi ansızın terk edip gidebilir. Ardına bakmadan, kaçarcasına gidebilmenin en ‘delikanlı’ hali ve en ‘dişi’ çığlığıdır aşk. Ve bu da mektuplarda yankılanır.

Aşk mektupları da taşıdıkları aşklar kadar ciddidir, yalancıdır, dürüsttür ve imkânsız nedir bilmeyendir. Ve ömründe bir defa bile bir aşk mektubu yazmamış ya da almamış olanların dünyasında onlar da aşklar gibi yavaşça yitip gidecektir.

Tarihteki ilk aşk mektubu

İşte yitip gitmeye yazgılı gibi görünen ama yazıldığı tarihlerde hem çağına tanıklık edip hem de aşk hallerinin nicesini gözler önüne seren bu mektuplardan ilki, belki de ‘tarihteki ilk aşk mektubu’ olarak da nitelendirebileceğimiz kutsal bir metin karşımızda: ‘Neşideler Neşidesi.’

Neşide, aslına bakılırsa şiir demek. Ancak yüksek sesle ve belirgin bir tonla okunan ezgi gibi bir şiir. Söz konusu metin, Tevrat’taki ‘Ezgilerin Ezgisi.’ Neşideler Neşidesi gerçekten de öyle bir şiir ki, anlattıklarına bakılırsa dünya tarihinde belki de ilk ve son kez tanrısal söz, erotizmi bu denli konu etmişti. Bu şiir Kral Süleyman’ın ağzından çıkmış olsa bile yerini aldığı kitap Tevrat.

Taşıdığı erotik öğeler, içinde bulunduğu kitap nedeniyle daha dikkat çekici hale geliyor. Napoléon’un Josephine’e yazdıklarından, Orhan Veli’nin Nahit Fıratlı’ya yazdığı mektuplara kadar hiçbir mektup bu denli erotik öğeler taşımamıştı.

Kral Süleyman tarafından yazılmış olacağına inanmak için yeterli bir nedenimiz var. Daha başlangıçta, “Neşideler Neşidesi; Süleyman’ındır” der. Kimi kaynaklar Süleyman’ın adının daha sonraki baskılarda görülmeye başladığını söyleseler de aksi ispat edilemediğinden dolayı metin bizim için Kral Süleyman’a aittir.

Kudüs’teki büyük tapınağı inşa eden, İsrailoğullarının üçüncü kralı Süleyman’ın MÖ 970-931 yılları arasında krallık yaptığı genel olarak kabul görmektedir.

Tarihte bilinen ilk ilan-ı aşk metni Neşideler Neşidesi (Ozan, Süleyman’ın önünde çalarken)

Belki bu metin klasik bir aşk mektubu değil ama bir aşk mektubunun derdini taşıdığı gerçeğini görerek ve de tarihteki bilinen ilk ilan-ı aşk metinlerinden biri olduğu bilinciyle onu ilk sıraya alıyoruz.

Lütfet bana okşayışlarını

Haddini, sınırını bilen sevmelere özlemimiz özellikle bugünlerde çok, ama aşkın biraz da hadleri ve sınırları aşmak olduğunun bilincindeyiz. Eğer öyle olmasaydı hikâyesi anlatılan ya da nesilden nesile, dilden dile aktarılan aşklar da olamazdı… Belki de haddini hududunu bilmeyen bir kadının, ısrarı ve tutkusuydu şimdi anlatacağımız mektubun bugünlere gelmesine neden olacak olan aşkı doğuran…

Dünyaca ünlü Sümerolog Samuel Noah Kramer İstanbul’da bir müzede bir taş tabletle karşı karşıya gelmişti.

Bilinen ilk aşk mektubu yaklaşık 4 bin 500 aşında. Sümerli rahibe Enlil’den Kral Şusin’e yazılmış.

Kramer tabletle karşılaşmasını şu şekilde anlatıyordu: “2461 kayıt numaralı bu küçük tablet çevresindeki birçok parçayla birlikte bir çekmecede duruyordu. Onu ilk gördüğümde yıpranmamış durumu dikkatimi çekti. Çok geçmeden bir şiirle karşı karşıya olduğumu anladım. Güzelliği ve aşkı kutsuyordu. Yaklaşık 4.500 yıl önce yaşamış Sümer Kralı Şusin adına yazılmıştı. Yeniden okuduğumda yanılmadığımı gördüm. Elimde tuttuğum şey dünyanın insan eliyle yazılmış en eski aşk şarkılarından biriydi.“

Şarkının yazarı Enlil adında güzelliği dillere destan bir rahibe. Krala âşık, ancak ona ulaşmak ne mümkün. Fakat kader onları bir yeni yıl kutlamasında bir araya getirir ve kral bu güzelliğe kayıtsız kalamaz. Enlil kaderin karşısına çıkardığı bu fırsatı değerlendirir ve bir şekilde kralla evlenmeyi başarır. Daha sonra da kralı için devrin müzisyenleri tarafından bestelenecek olan o ebedileşmiş sözleri yazar:

“Damadım, kalbimin sevgilisi.

Güzelliğin büyüktür baldan tatlı.

Aslan, kalbimin kıymetlisi.

Güzelliğin büyüktür baldan tatlı.

Benim değerli okşayışlarım baldan tatlıdır.

Yatak odasında bal doludur.

Güzelliğinle zevklenelim.

Aslan seni okşayayım.

Benim değerli okşayışlarım baldan tatlıdır.

Damadım benden zevk aldın.

Anneme söyle sana güzel şeyler verecektir.

Babam, sana hediyeler verecektir.

Sen beni sevdiğin için.

Lütfet bana okşayışlarını.

Benim Tanrım, benim koruyucum.

Tanrı Ellil’in kalbini memnun eden Şusin’im.

Lütfet bana okşayışlarını“

Senin mecburun olmak

Doğu sevgiliyi, Batı aşkı tanrısallaştırır. Doğu’da sevgili, tanrının türlü görüntüsüdür, Batı’da ise erotizmin dışladığı

alanlarda aşk tanrının bir başka haline dönüştürülür. İstisnaları olsa da olup biten bundan ibarettir.

Ahmed Arif’ten Leylâ Erbil’e: “Ama senin mecburun olmak, beni hiç mi hiç küçültmüyor.”

Doğu’nun aşkında sınır yoktur. Çünkü sınır var olanla çekilen şeydir, oysa Doğu’da âşık maşukuyla arasındaki sınırı kafasında, aklında ve kalbinde çoktan eritmiştir. Ta ki maşuk âşığa “Dur” diyene kadar. İşte bu sınırın çekildiği aşktır ki acıyla yoğrulmuştur. Aşktır ki insana cenneti ve cehennemi bir arada aynı anda yaşatmıştır.

Elinde tahta bavulu, sırtında çarşafsız yorganı, sağında solunda iki polis memuru ile Ankara garında trene bindi. Bileklerinde annesinin nakışlı mendili misali kelepçe. Paramparça bir canla Eskişehir üzerinden İstanbul’a uzanmakta yolu… Tren Eskişehir’de durdu, iki köylü bindi, biri erkek, öteki kadın. Kadın bakıyor dışarıda delikanlı bir bahar, yanında iki polis arasında bir yiğit… Soruyor bir ara: “Suçun ne evladım?” Ne desin? Şiirinden başka bir suç, sözünden başka suçlanacak hiçbir şey yok. Eğiyor başını önüne. “Sevdadır” diyor kısaca. Sus, kimseler duymasın. Duymasın, ölürüm ha. Aymışam yarı gece, seni bulmuşam sonra. Seni kaburgamın altın parçası. Seni, dişlerinde elma kokusu. Bir daha hangi ana doğurur bizi?

“Bir daha hangi ana doğurur bizi” demişti büyük şair Ahmed Arif. Elindeki tahta bavul şiir ve sevda yüklüydü. Çektiği onca sıkıntıya inat umut yeşertiyordu ve de…

“Aşkın ve ölümün iç içeliğinin, aşk denen şeyin ölüme karşı zaman kazanmak olduğunun daha güzel bir ifadesi yazılmış mıdır bilmiyoruz.” Ahmed Arif, Leylâ Erbil’e yazdığı 5 Mayıs 1954 tarihli mektubunda diyordu bunları.

“Leylâ, Zalım Leylâ” diye başlayan o mektubunda, “Senin mecburun olmak, beni hiç mi hiç küçültmüyor. Aksine yüceltiyorsun, İNSAN ediyorsun, yaşatıyorsun…”

Ahmed Arif’in, Leylâ Erbil’e olan tek taraflı, tutkulu ama giderek bir dostluğa doğru yol alması için Erbil tarafından ustaca işlenen hikâyesi, aşk tarihinde önemli bir yer tutuyor. Ahmed Arif, Leylâ Erbil’e 60’ın üzerinde mektup yazar. Erbil ise Ahmed Arif’teki tutkuya, aşka ve ısrara büyük bir metanetle cevap verir ve aşkını deyim yerindeyse adeta ehlileştirir.

Mutlu ol ve endişelenme sevgilim

Einstein kitapta yer alan tek bilim adamı

Peki bilim insanları aşkı nasıl yaşıyor? Özel bir beyni olduğunu bildiğimiz, insan aklının sınırlarında dolaşan birisi Einstein. 1879 doğumlu matematik ve fizik alanlarında yaptığı çalışmalarla Nobel Ödülü’ne layık görülen bir deha. Einstein, Politeknikten öğrencisi ve arkadaşı Mileva Maric ile evlenmişti (1903). Daha sonra kuzeni Elsa ile yaşadığı ilişki nedeniyle evliliği sona erdi ve Elsa ile evlendi. Duygu dünyası karmaşık olduğu kadar mesleği ve çalışma alanıyla da fazla iç içeydi. Mileva’ya yazdığı mektuplarda bu karmaşık duygu durumunu görmek mümkündü. Bir bilim adamının bedenini ve aklını bütünüyle işgal etmiş başarı ve bilinmeyene yönelik merak duygusu aşkla karşılıklı olarak yoğrulabiliyordu. En azından bu dâhinin mektubunda bunu rahatlıkla görmek mümkündü:

“Sevgili Kediciğim,

Az önce katot ışınlarının morötesi ışık vasıtasıyla oluşumu üzerine Lenard’ın yazdığı harika bir makale okudum. Bu nefis yazının etkisiyle öyle mutlu oldum ve öyle neşelendim ki bunun bir kısmını kesinlikle seninle paylaşmalıyım. Mutlu ol ve endişelenme sevgilim. Seni terk etmeyeceğim ve her şeyi mutlu sona ulaştıracağım. Sadece sabretmen gerek! Kollarımda rahatlamanın pek de kötü olmadığını öğreneceksin, işler biraz sıkıntılı olmaya başlasa da. Nasılsın sevgilim? Oğlan nasıl? Hiç rahatsız edilmeden ve etrafta ne yapmamız gerektiğini söyleyen hiç kimse olmadan yeniden çalışabilmemizin ne kadar hoş olacağını bir düşün. Mevcut kaygılarının yerini neşe alacak ve günler huzur içinde, rahatsız edilmeden, engellenmeden geçecek. Dün bütün gün yalnızdım çünkü Wohlwend Lenzburg’daydı. Sabah ormanda çok güzel bir yürüyüş yaptıktan sonra Wiedemenn’ın Annalem’ini çalıştım. Burada bir Hollandalının ortaya attığı elektron teorisinin temel ilkelerinin sayısal teyidini buldum. Bu beni son derece keyiflendirdi ve elektron teorisinin geçerliliğine kesinlikle ikna oldum. Wohlwend de Winteler’lerdeydi fakat tabii ki benim hakkımda hiçbir şey söylemedi, sadece kız kardeşime azıcık bir şeyler söyledi, ona da yakında yazacağım. Mesafe kız kardeşimin bana olan öfkesini yumuşatmışa benziyor. Burada bir pazar günü geçirmesi için onu davet edeceğim…. Artık endişelenme, sana bakmak için her şeyi yapacağım sevgilim. Bu yüzden moralini yüksek tut ve hemen bir sevgili mektupçuk yaz.

Johnnie’n,

Winterthur, Salı, 28 Mayıs 1901″

Evlilik aşkı öldürüyor mu?

Kadının Aydınlanma Çağı’nda bile kendisine yer bulamadığı, ‘aydınlığın’ bile kadın için karanlık olduğu yıllar arasındaki bitmek bilmeyen çatışma –ya da belki çelişki diyelim– yüzyıllardır tartışıla geliyor. Bu tartışma modern dönemle, burjuva aile sisteminin kurumsallaşmasıyla daha da artmış sayılabilir. Evlilik aşkı öldürüyor mu? Aşk evliliğin içinde barınabilir mi? Bu sorular bugün modern insanların kendilerine ve profesyonel danışmanlarına evlilikleri hakkında fazlaca sorduğu sorulardan. Peki yanıt? Gerçekten evlilik ile aşk arasında böylesine güçlü bir sınır var mı? sorunun sorulmasına neden olarak kayıtsızlığın değil nefret ve çatışmanın daha büyük rol oynadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla sorumuz aslında “Evlilik aşkı öldürür mü”den “(Kayıtsızlık) evlilik aşkı başka bir hale dönüştürür mü”ye (nefret-çatışma) doğru evrilir.

Evlilik bir dayanıklılık testidir aynı zamanda. Yıkıcı etkisi olduğu gibi dönüştürücü etkisi de vardır. Erotik aşkın kısa süreli, heyecan arayan, dur durak bilmeyen hali, yaşın ve doğanın dayattığı dinginliğe, karşılıklı bağlanmaya evrilebilir. Dinginliğin içinde heyecan, durgunluğun içinde bir dalgalanma… Bunun iki kişiye, yaşamdan ve eşlerden beklentilere göre değişebileceğini söylemeye gerek yok kuşkusuz. Bir duygu için sekiz milyar farklı davranış ve algılama biçimini var eden insan soyunun bahtsızlığı da bu belirsizliktir belki de. Evlilik aşkı öldürüyor mu? Bu sorunun yanıtı yaklaşık sekiz milyar farklı versiyonuyla karşımızda.

Ama birisi var ki başından sekiz evlilik geçmiş olmasına karşın evlilikteki tutkusunu asla kayıtsızlığa kurban etmemiş ilişkiler yaşamıştı. Liz Taylor olarak tanıdığımız Britanyalı oyuncu Elizabeth Taylor’ın kocasına boşanmalarından hemen önce yazdığı bir mektupta aşkını bütün çıplaklığıyla itiraf ediyor ve aslında kısa süre boşanacak olmalarına rağmen aralarındaki tutkuyu gözler önüne seriyordu. Hollywood’un bir dönemine damgasını vuran Taylor sekiz defa evlenmiştir. (Bu ısrar neden? Belki de sorumuzu, “Evlilik aşkı öldürür mü’den evlilik aşkın yollarından birisi midir“e dönüştürmemiz gerekecek). Bu evliliklerinin ikisini Richard Burton’la yaptı. Burton’a yazdığı mektuplar evlilikle aşk arasındaki ilişkiye yeni bir soluk getirmesi açısından önemliydi.

Elizabeth Taylor-Richard Burton

Elizabeth Taylor’dan Richard Burton’a, ilk boşanmalarından hemen önce yazılmıştır:

“Sevgilim (hâlâ), Kocam Keşke sana olan sevgimi, korkumu, sana karşı hissettiğim hayvani duygularımı –(seninle)– kıskançlığımı, gururumu, zaman zaman sana olan öfkemi anlatabilseydim. En çok sana olan aşkımı ve bana reva görmediğin aşkını – keşke bunun hakkında yazabilseydim ama yapamam. İçimde sadece “kaynayıp köpürebilirim” ve umarım gerçekten nasıl hissettiğimi anlarsın. Her neyse, ben seni arzuluyorum, karın (hâlâ).

Not: Aşkım, bir daha asla birbirimizi çantada keklik saymayalım!

Not’a not: Buna ne dersin – on yıl “

Richard Burton’dan Elizabeth Taylor’a;

“Ebediyen yoksun, Tanrım! Terk edilmeye alışkın olmadığım için buna zar zor inanıyorum. Ama düşüncelere dalıyor ve bunu daha önce neden kimsenin yapmadığını merak ediyorum. Dürüst olmak gerekirse mutlu olmanı umursuyorum, ancak kiminle mutlu olacağını asla dert etmiyorum. Demek istediğim, arkadaş canlısı bir adam olduğu ve sana iyi ve nazik davrandığı sürece… Eğer sana karşı iyi olmazsa ben ona yapacağımı biliyorum. Tanrı’nın gözü serçenin üzerinde olabilir ama benim gözüm her zaman senin üzerinde olacak. Garip erdemlerini asla unutma. O kısık sesin altında dikkat çekici ve püriten bir kadın olduğunu asla unutma… Dene ve kendine iyi bak.

Çok sevgiler”

Gece uçuşu

Tarihe baktığımızda kadınların yalnızca siyasal eşitlik için değil, cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri için de verdikleri mücadelelerle birçok bedel ödediğini görmek mümkün. İşte bu kadınlardan birisi yazdıkları ve söyledikleri nedeniyle kendi çağında bizzat kendi hemcinsleri tarafından da büyük tepkiler almış olan Simone de Beauvoir’dır. Kendi çağında büyük ses getiren eseri ‘İkinci Cins’ yayımlandığında Beauvoir 41 yaşındadır. Kitap, iki yılda tam 97 kez baskıya girerek, bir rekorun sahibi olmuş ve Simone de Beauvoir adı bütün dünyada tanınmaya başlamıştı. Beauvoir’a göre bu kitap belki hiçbir zaman yaşamı değiştirmeye yetmeyecekti ancak kadınların kadınlıklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktı.

Henüz 21 yaşındayken, yine 20. yüzyılın en etkileyici filozoflarından birisi olarak gösterilen Sartre’la tanışan Beauvoir, filozofla yaşamını birleştirmiş ve Sartre ölene kadar birlikte olmuşlardı.

Beauvoir, ‘kadın’ denen kavramın ya da nesnenin kaçınılmaz bir sınırlılık içinde ele alındığını, kadına atfedilen cinsel rollerin, üreme faaliyetinin ve toplumsal rollerin tamamının erkek dünyası tarafından belirlendiğini ileri sürüyordu. Erkek, özne ve mutlak olan varlıktı, kadınsa, Beauvoir’ın tanımıyla ‘ikinci cins’ti.

Beauvoir’ın radikal düşünceleri gözlerin onun aşk hayatına çevrilmesine neden olmuştu. Büyük filozof Sartre’la olan ilişkisi baskın ve bilinen olsa da Beauvoir’ın 1947 yılında yaptığı bir Amerika gezisinde tanıştığı ABD’li yazar Nelson Algren’le ilişkisi de dikkate değerdi. İlk görüşte aşk belki de buydu. Ve zaman geçtikçe aralarındaki ilişki gittikçe bir tutkuya dönüştü. Hatta Nelson’la yaşadıklarından sonra Paris’e dönerken, bütün yolculuk boyunca ağladığını sevgilisine döner dönmez bildirmişti: “Aşk mektubu yazmak büyük aptallık, aşk kâğıda dökülemeyecek bir şey; ama sevdiğin adamla aranda şu korkunç Atlas Okyanusu varsa başka ne yapabilirsin?”

Simone 1947-1964 yılları arasında Algren’e 304 mektup yazdı. Beauvoir’ın kadın üzerine düşüncelerinin tarihteki tartışmasız yeri göz önüne alındığında, akademik dünya, Algren’e yazdığı bu mektupları, hayatının belirli bir anına açılan bir başka pencere olarak gördü. Biz de bu mektuplarda hem Simone’un başka bir rengini hem de erkek egemen dünyada gece uçuşuna çıkmış bir kadının yine de o derin duygu karşısındaki çaresizliklerini okuduk. O nedenle bu mektuplardan biri burada anılmayı fazlasıyla hak etti.

“26 Eylül 1947, Cuma

Nelson, Aşkım

Bugün yine seni özlemeye, beklemeye, beni yine o güçlü, sevgi dolu kollarında tutacağın kutsal günü beklemeye başladım. Bu canımı acıtıyor Nelson, ama canımı bu kadar acıttığı için mutluyum da çünkü bu dayanılmaz acı sevgi demek ve senin de beni sevdiğini biliyorum. Biricik aşkım; öyle yakın ve öyle uzaksın ki, öyle yakın ve öyle uzak. Taksi öylece uzaklaştı, Roga’nın cenaze evini, Chianti şarabı içip sana gülümserken çok mutlu olduğum pizzacıyı, bilmediğim ama Chicago’nun kendisi olan birçok dükkânı, caddeyi geçtim. Sonra havaalanına vardım. Çok erken gelmişim, bir yere oturup gözlerimi kapadım. Sonra elinde küçük bir kutuyla bir adam gelip, ‘Bayan Beauvoir, burada arkadaşlarınız var herhalde, bu sizin için’ dedi. Mis gibi kokan o güzelim beyaz çiçeklere baktım, sonra onları kalbimin üzerine bastırdım.

Ağlamadım. Doğruca telefon kulübesine gidip seni aradım. İşte oracıktaydı sevgili sesin, öylesine yakın, öylesine uzak. Ahizeyi yerine koyduğumda yüreğimden bir şeyler koptu, beni tekrar öpeceğin o kutsal güne dek sessiz kalacak, buz gibi, ölü bir şeyler. Yazmak çok zor çünkü sana mektup yazarken elimde olmadan deliler gibi ağlıyorum.

Seni öyle çok seviyorum ki.

…

Sonsuza dek seninle olabilmek için arkadaşlarımdan, Paris’in güzelliğinden vazgeçmeliyim ama sadece mutluluk için, aşk için yaşayamam. Yazılarımın, çalışmalarımın anlamlı olduğu tek yerde yazı yazmaktan, çalışmaktan vazgeçemem. Sana aidim ben, her an bütün bedenimle, ruhumla, kalbimle hissediyorum seni, kendimi nasıl hissediyorsam.

Nelson sen öyle tatlı, öyle şefkatli, öyle sevgi doluydun ki, her şeydin işte. Her şey için, çiçekler için, viski için, romlu kek için, mumlar için, gülüşün, öpüşün için, söylediklerin için, suskunluğun için, günler ve geceler için, bana verdiğin sevgi için, her şey için teşekkür ederim. Başka söyleyecek kelime bulamıyorum sadece teşekkürler. Bana verdiğin şeyler çok fazla. Sadece seni seviyorum diyebilirim. Şarkılar çalarken omuzlarında ağlamak çok güzeldi. Bana, ‘Ben de içimde bir yerlerde ağlıyorum‘ dedin. Nelson, aşkım, şimdi benim için ne kadar değerli olduğunu daha iyi biliyorum. Beni sevdiğin, istediğin sürece seninle paylaşmam gereken her şeyi paylaşmak için ne gerekiyorsa yaparım, bunu biliyorum. Artık senin mektuplarını bekliyorum; baharı, birlikte geçireceğimiz hayatı bekliyorum. İnançla, umutla, acıyla bekliyorum. Acı da mutluluk demek. Beni kollarınla sar aşkım.

Sevgili küçük kurbağanım ben senin.

Simone’un”

Gidenler kalanlar

Ve an geldi, bir sabah dörtte yağmurlar ve gözyaşlarıyla, kırılan yüreği ve ardında azarlarla çekip gitti Ahmet Kaya. ‘Kafdağı’nın ardındaki son umudu’ da kırılmış, eşinden, çocuklarından, çok sevdiği ülkesinden ayrılıvermişti. An gelir paldır küldür yıkılır bulutlar, gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet… Bulutlar yıkılıp gitti. Gökyüzünü gökyüzü yapan o beyaz, pak bulutlar. Gökyüzünün zavallı heybeti kaldı tek başına. Şenlik dağıldı, bir acı yel kaldı ardında yalnız.

Tıpkı Halil Cibran’ın Ermiş’inde anlattığı gibiydi tüm olan biten: Bu caddelere ruhumdan o kadar çok parça saçtım ki, özlemimin o kadar çok çocuğu bu tepelerde çıplak dolaştı ki, sıkıntı ve ıstırap çekmeden onlardan kendimi ayıramam. Yine de daha fazla oyalanamam. Çünkü kalmak, saatler geceyle yanarken, donmak, kristalleşmek ve bir kalıba dökülmek demek. Buradaki her şeyi memnuniyetle yanıma alırdım, ama nasıl? Bir ses, dili ve ona kanat olan dudakları taşıyamaz. Boşluğu yalnız başına aramalı. Ve kartal, tek başına, yuvasını taşımadan Güneş’e uçmalı.

Uçtu gitti Ahmet Kaya. Parçalarını saçtığı, özlemlerinin çocuğu İstanbul’a veda edemeden gitti. Dilini yanında götürdü. Donmamak, kristalleşmemek ve bir kalıba dökülmemek için…

28 Ekim 1957 tarihinde doğmuş, işçi babasının altı yaşında hediye ettiği bağlamaya bir ömür adamıştı. Ahmet 15 yaşındayken babası emekli olmuş ve İstanbul’a taşınmışlardı. İstanbul, daha görür görmez Ahmet’e çok soğuk gelmişti.

“Bir gün bir kamyona eşyalarımızı yüklediler ve İstanbul’a doğru yola çıktık. Hayatımda ilk defa denizi gördüm ve şey demiştim, ya bu ne kadar büyük bir dere -diye. Harem’den geçtik, vapurla Sirkeci’ye oradan da sahilden Kocamustafapaşa’daki evimize gittik. İnsanlar; ‘Malatyalı kırolar gelmeye başladı’ dediler, hepimiz çok kötü olmuştuk.”

Selda Bağcan’ın stüdyosuna gittiği bir gün tanıştığı Gülten, yaşamını birleştireceği yol arkadaşı olacaktı. Ahmet’in sanatı, Gülten Hayaloğlu’nun abisi söz yazarı ve şair Yusuf Hayaloğlu’nun yazdıklarıyla birleşince daha da görünür olmaya başladı. Ahmet, eserlerini her kesimden insanın dinleyeceği berraklık ve samimiyetle okuyordu; inanarak, aşkla söylüyordu türkülerini, şarkılarını. Daha da ilginci usta denilen isimlerin burun kıvırmasına karşın milyonlarca dinleyicisi olmuştu. İstanbul’da düzenlenen bir ödül töreninde söyledikleri nedeniyle linç edilmiş ve ülkeyi terk etmek zorunda bırakılmıştı. Dünyanın en güzel şehirlerinden Paris ona dar gelmiş, canının parçalarını saçtığı İstanbul’u ve çok sevdiği ülkesini gurbette özlemle anar olmuştu.

Ahmet-Gülten Kaya

“Giderim buralardan / Giderim bir gece vakti / Umurunda olmaz bilirim / Ya beni sararsa memleket hasreti / Bağırsan duyamam ki, İstanbul’da değilim ki / Çağırsan gelemem ki Varna’da değilim ki / Uzaklardayım, ben bende değilim ki” demişti değişen ve derinleşen sesiyle gurbette. Öyle de oldu. Korktuğu gibi, memleket hasreti sağlık sorunlarını tetikledi.

16 Kasım 2000’de doktora götürülmeye ikna edildiği günün sabahında erkenden kalktı. İlaçlarını içmek için mutfağa gitti. Sonra bir gürültüyle yere yığıldı. Ambulans, hastane, bekleyiş ve sonra koca bir dağın göçüşü…

Ardında milyonlarca insan, onlarca albüm, dillere pelesenk olmuş yüzlerce şarkı bırakan Ahmet Kaya bir de belki de tarihin en kısa ve güçlü aşk mektubunu yazmış göndermişti Gülten Kaya’ya. O hasretlik günlerde, umudu yeşerten, insanı dirilten bir nottu bu. Öyle uzun uzun ve sayfalarca değil. Tıpkı şarkıları ve yaşamı gibi, lafı dolandırmadan ama yürekten gelerek… Tarihin en kısa aşk mektubu sayılabilir miydi bu? İçinde aşk vardı, dayanışma vardı, umut vardı. Ve hepsinden önemlisi bir sevgiliye verilmek üzere yazılmıştı. Öyleyse bu nedenle bile bir aşk mektubu sayılmasında beis olamazdı.