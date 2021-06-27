Marmaris’te orman yangını: Bir personel hayatını kaybetti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın, helikopter destekli yoğun müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Orman Genel Müdürlüğü, ‘bir personelin şehit olduğunu’ duyurdu.

Fotoğraflar: DHA

Orman Genel Müdürlüğü acı haberi Twitter hesabı üzerinden duyurdu: “İçmeler’de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok. Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın.”

AA’nın haberine göre İçmeler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki dört helikopterin yanı sıra çevre illerden gelen altı helikopter, arazözler, dozerler, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Rüzgar olumsuz etkiliyor

Muğla Valisi Orhan Tavlı, alevlerin kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirterek, “Bölgede etkili olan rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Ekipler, rüzgarın yön değiştirmesine göre hareket ediyor. Çevre ilçe ve illerden çok sayıda takviye ekip yangın bölgesine geliyor” dedi.

Her noktadan görülebilen duman, ilçenin üzerinde tabaka oluşturdu. İlçe sakinlerinin yanı sıra plajlardaki yerli ve yabancı turistler, söndürme çalışmalarını kaygıyla izliyor.