Sığınmacı taşınan kamyondan açılan ateşe karşılık verildi: İki ölü

Siirt valiliği, Pervari ilçesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyondan açılan ateşe karşılık verilmesi sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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AA’nın aktardığı valilik açıklamasında saat 00:22’de Beğendik beldesi istikametine doğru seyir halindeki ‘şüpheli‘ araç ihbarı yapıldığı belirtildi.

İhbarın ardından Pervari-Beğendik Jandarma Karakol Komutanlığı’nca kontrol devriyesi başlatıldığı aktarılarak şu ifadelere yer verildi: “Saat 01.27 sıralarında kontrol noktasına yaklaşmakta olan şüpheli kamyon devriye tarafından yapılan ‘dur’ ihtarına uymadığı ve hızını artırarak aracı personelin üzerine sürüp araçtan ateş açılması üzerine, devriye personeli de ateşe ateşle karşılık vermiştir.“

Araçta Afganistan ve Pakistan uyruklu 84 düzensiz göçmenin olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, göçmenlerden ikisinin hayatını kaybettiği, 12’sinin yaralandığı kaydedildi.

Kaçan R.E. isimli şoförün yakalandı. Soruşturma başlatıldı.