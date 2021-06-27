Büyükçekmece Gölü’nün rengi değişti, ölü balıklar kıyıya vurdu

İstanbul’daki Büyükçekmece Gölü’nün deniz ile arasında kalan bölgesinin kirlilik nedeniyle rengi değişti. Ölü balıklar kıyıya vurdu.

Fotoğraflar: DHA

Büyükçekmece Gölü’nün Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü tarafındaki kısmının rengi değişti. Çevreye kötü bir koku yayılırken cuma günü itibariyle görülmeye başlayan ölü balıkların bir kısmı kıyılara vurdu.

Kötü kokudan rahatsız olan çevre sakinleri uzun zamandır toplu balık ölümlerinin yaşanmadığını söyledi. 12 yıldır Büyükçekmece’de yaşayan Hüseyin İnan şöyle konuştu: “2009 yılından bu yana Büyükçekmece’de yaşıyorum. İlk defa böyle bir pislikle karşılaştık. Sadece balıklar değil bir sürü canlı ölmüş. Her hafta buraya gelip ekmek atıyorum balıklar, ördekler yesin diye. Hiçbir şey ekmeği yemedi. Demek ki öyle bir seviyeye gelmiş ki hiçbir canlı yaşamıyor. Bir hafta önce geldiğimde böyle bir şey yoktu.“