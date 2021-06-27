Tesadüfen okuduğu haber sonrası yıllardır görmezden geldiği tırnağındaki çizginin kanser olduğunu öğrendi

Britanya’da yaşayan bir hemşire yıllardır ojeyle kapattığı tırnağındaki çizginin bir dergide okuduğu haber üzerine kanser belirtisi olabileceği endişesiyle doktorra gitti. Endişeleri gerçek çıktı; kanser olduğunu öğrendi.

Fotoğraflar: swns.com

Hamsphire’da yaşayan 36 yaşındaki Alana Severs baş parmağnın tırnğındaki koyu rekli çizgiyi yıllarca görmezden geldi. Zaman zaman utanığı için oje sürerek kapattı.

Ancak bir gün 2017 yılında Cosmopolitan dergisinde yayınlanan bir habere tesadüfen denk geldiğinde panikledi. Yazıda tırnaktaki çizgilerin nadir kanser türünün belirtisi olabileceği anlatılıyordu.

Hemşirenin kanser teşhisi öncesi ve operasyon sonrası hali.

Hemen doktorundan randevu aldı. Yapılan biyopsi sonucunda melanom teşhisi kondu ve kanserli hücrelerin alınması için iki ameliyat geçirdi.

Tırnağı ve altındaki kanserli doku alınan Severs kendini şanslı hissettiğini hissettiğini anlatıyor: “Kanser olduğumu öğrenince dehşete kapıldım. Bunca zaman görmezden geldiğime inanamadım. Mucize eseri çizgi genişlemeye devam ettiği halde aşağılara doğru ilerlememiş; bir-iki operasyonla iyileştim. Okuduğum yazı sayesinde ertesi gün doktora gittim. Bütün elime yayılmamış olamamasının çok iyi haber olduğunu söylediler. Üç yıl boyunca bana zarar vermediği için çok şanslıyım.”