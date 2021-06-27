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CHP’li vekilden Soylu’ya: Nefret suçu işleyip vatandaşı hedef gösteren polis kim?

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya polis olduğu anlaşılan bir kişinin Onur Yürüyüşü’ne katılanları hedef alan sosyal medya paylaşımını göstererek “Kim bu nefret suçu işleyen ve vatandaşı hedef gösteren polis” diye sordu.

Fotoğraf: Reuters

Polis, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde dün düzenlenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne müdahale etmiş; 20’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.


Ertesi gün sosyal medyada, polis olduğu anlaşılan bir kişinin yürüyüşe katılanları hedef gösteren Instagram paylaşımı tepki çekti. Paylaşımda LGBTİ+ bireyler ‘cinsel özürlü’ olarak nitelendirildi.

Bunun üzerine Twitter paylaşımında İçişleri bakanını etiketleyen CHP’li Antmen, şunları kaydetti: “Onur Yürüyüşüne katılan insanlara (cinsel özürlü) diyebilecek kadar gözü dönmüş birine silah verilmesi halka tehdittir. Bir de ismine ‘ottomanpolice’ yazmış. Nerenin polisi olduğundan haberi de yok.”

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