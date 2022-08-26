Akşam Postası / 26 Ağustos 2022

Gülşen’in tutukluluğuna itiraz

Arkadaşıyla şakalaşırken imam hatiplilerle ilgili bir ifade kullandığı için hedef gösterilip tutuklanan şarkıcı Gülşen için avukatı tutukluluğuna itiraz etti.

Mücadele sonuç verdi: Asbestli geminin girişine izin verilmeyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asbestli olduğu için İzmir’e gelmesi protesto edilen Brezilya donanmasının emekli ettiği geminin söküm için Türkiye’ye girmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

CHP’den liste iddiası: Sermaye ve AKP para dağıtıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son videosunda isim vermeden bazı gazeteci ve anket şirketlerini eleştirmesinin arkasında CHP’ye ulaşan yeni bir bilginin etkili olduğu belirtildi. CHP’li kaynaklardan edinilen bilgilere göre, kamuoyunu yönlendirmek için bazı isimlere hem AKP hem de sermaye kesimleri tarafından para aktarıldı.

Nebati bugün ‘tam formunda’: Şimdi de The Economist’e ‘ayar verdi’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Britanya merkezli The Economist dergisine yüklendi. The Economist’in ‘Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var’ dediği paylaşımına karşılık veren Nebati, “Ters giden bir şey yok. Bizi izlemeye devam edin” dedi.

İçkiye şimdi de ‘üzüm zammı’ bekleniyor

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, hükümetin açıkladığı üzüm zammından dolayı rakı ve şaraba zam geleceğini duyurdu.

Motorine bir zam daha

Motorinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 87 kuruş zam geldi.

Yeni icra paketi: 6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcu silinecek

Hazine ve adalet bakanlıkları tarafından ‘dar gelirliye destek’ kapsamında hazırlanan paketle 15 Ağustos öncesindeki borçların silinmesinin planlandığı bildirildi. Paketle 6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcu silinecek.

Araştırma: Her 10 kişiden yedisi Diyanet’e güvenmiyor

Metropoll Araştırma’nın anketine göre halkın yüzde 70’i Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına güvenmiyor.

Schengen krizinde maliyet de büyüyor: 60 kez gidip gelene bile vize yok

Schengen vizesi başvurularında uzayan süreler ve artan ret sayıları nedeniyle çok sayıda Türk vatandaşı mağduriyet yaşarken, tur şirketleri de çok sayıda Avrupa turunu iptal etme yoluna gidiyor ya da binlerce avro zarar yazıyor.

Moderna’dan Pfizer-BionTech’e dava: mRNA aşı teknolojimizi kopyaladınız

ABD’li ilaç ve biyoteknoloji firması Moderna, ilaç şirketi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech’e ‘ilk Covid-19 aşısını’ geliştirirken patent ihlali yapmakla suçlayarak dava açtı.