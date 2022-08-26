Nebati bugün ‘tam formunda’: Şimdi de The Economist’e ‘ayar verdi’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Britanya merkezli The Economist dergisine yüklendi. The Economist’in ‘Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var’ dediği paylaşımına karşılık veren Nebati, “Ters giden bir şey yok. Bizi izlemeye devam edin” dedi.

Fotoğraf: Youtube

The Economist, 19 Ağustos’ta yayınladığı Türkiye ekonomisiyle ilgili bir podcast’te artan enflasyona rağmen faizin indirilmesi gibi ‘gariplikler’ anlatıldı. Nebati de, podcast yayınlandıktan bir hafta sonra kendi Twitter hesabından The Economist’e cevap verdi.

Nebati, tweet’inde “İma ettiğiniz gibi ekonomimizde ters giden bir şey yok. Cevap basit: Türkiye Ekonomi Modeli. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamıza engel hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin” dedi.

Bu Nebati’nin bugünkü ikinci çıkışı. ABD’nin TÜSİAD’a gönderdiği yaptırım mektubu karşısında endişelenen iş dünyasını ‘rahatlatan’ Nebati, yaptırım uyarısına takılmayıp “Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır” demişti.

Hazine bakanı dün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun EYT ve öğretmenlerle ilgili çıkışışa yanıt vermiş, ‘altta kalmayan’ Nebati, “Bizi izlemeye devam edin” demişti.

Nothing topsy-turvy as you imply. It is very straightforward. The answer is simple: Türkiye Economy Model. There will be left no obstacle to prevent us from achieving our goals once we break the back of inflation. Stay tuned! @TheEconomist https://t.co/xg4l1e7GZ8 — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) August 26, 2022

Yeni ekonomi modeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ortaya atılan ‘yeni ekonomi modeli’nde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyor. Modelde ayrıca değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyor. Modeldeki hedeflerin hiçbiri bugüne kadar tutturulamadı.