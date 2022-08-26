Ekonomist Timothy Ash: Nebati’nin cevabı ABD’yi daha da kızdıracak

Türkiye analizleriyle tanınan Britanyalı ekonomist Timothy Ash, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ABD’nin yaptırım mektubuna verdiği cevabın ikincil yaptırımları daha da olası hale getirdiğini yazdı.

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Türkiye, Ukrayna’ya 24 Şubat’ta savaş açan Rusya’yla, Batı’nın ağır yaptırımlarına karşın ticari ve ekonomik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu nedenle Batı’nın Türkiye’ye yaptırım uygulamayı tartıştığı haberler gündemdeki yerini korurken, benzer bir uyarı da ABD cephesinden gelmiş, Rus kurum ve şahıslarla iş yapan Türk şirket ve bankalarının yaptırımla karşılaşacağı vurgulanmıştı. TÜSİAD’a üç gün önce bununla ilgili bir mektup geldiği ortaya çıkmıştı.

Yaptırım mektubuna ilk yanıtsa bugün Nebati’den geldi. Yaptırım uyarısını görmezden gelen Nebati “Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır” dedi.

Ekonomist Ash, Nebati’nin bu yanıtı hakkında “Bence bu yanıtın Türkiye için tehlikesi, tepki çekecek bir şekilde ABD mektubunu bir nevi önemsizleştirmesi ve ikincil yaptırımları daha olası hale getirmesidir. Bu mektup, ‘Türk devleti güçlüdür, kendi kafamıza göre hareket edip yapacağınız her türlü eyleme karşı hazırız’ der gibi” diye konuştu.

I think the danger to Turkey from this response is it kind of trivialises the US Treasury letter which will annoy the US and makes secondary sanctions on Turkey more likely. 1/ https://t.co/4OQd8PoYBi — Timothy Ash (@tashecon) August 26, 2022

Halihazırda ödemeler dengesinde kriz nedeniyle zor günler geçiren Türkiye’nin Ukrayna savaşıyla daha da kötü bir duruma geldiğini belirten Ash, şunları söyledi: “Erdoğan ‘Eğer Batı yardım etmezse, Rusya’ya gitmek zorunda kalırız’ mesajı verdi. Batılı hükümetler açısındansa sorun Erdoğan’dan hoşnut olmamaları ve verilecek dolarların onun 2023 seçimlerini kazanmasına yol açması ihtimalinden endişelenmeleri. Ama bilin bakalım kimi daha büyük risk olarak görüyorlar? Putin’i mi yoksa Erdoğan’ı mı? Erdoğan için mesele ayakta kalmayla ilgili. Eğer seçimleri kazanmasına yardım edecekse Ukrayna’da başka tarafa bakabilir ve savaş suçlarını da görmezden gelebilir. ‘Duyarlı’ Erdoğan’ın Kırım’la ilgili sözleri ve Ukrayna’ya İHA desteğiyse korunma sağlayacağını düşünmesinden geliyor.”