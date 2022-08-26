Yeni icra paketi: 6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcu silinecek

Hazine ve adalet bakanlıkları tarafından ‘dar gelirliye destek’ kapsamında hazırlanan paketle 15 Ağustos öncesindeki borçların silinmesinin planlandığı bildirildi. Paketle 6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcu silinecek.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP iktidarının uyguladığı faiz politikalarının sonuçlarını anlattığı bir video paylaşımında “Sevgili halkım, bu borçlar nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler. Tehdit edecekler. Bunlar tefecidir, mafyadır. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşınıza ve ekmeğinize göz koyanlardır. Sakın, sakın ödemeyin. Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım, ben. Ödemeyin” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasından sonra dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorununa yönelik hazırlandığı belirtilen iki ekonomi paketinde 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcunun tasfiye edileceği açıklanmıştı.

CNN Türk’ün haberine göre söz konusu paketle yaklaşık 5 milyon ailenin 2 bin liraya kadar olan elektrik, su ve doğal gaz borçları icradan düşülecek. Düzenlemenin 15 Ağustos’tan önceki borçları kapsaması planlanıyor.

Düzenlemeye göre şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak. Varlık yönetim şirketlerine 2 bin 500 liranın altındaki borçlar da silinecek.

Düzenlemeden faydalanmak için icra işleminin başlamış olması şartı aranacak. Borcu olan ama icra işlemi başlamayanlar paket kapsamında olmayacak.

Yasal düzenleme Meclis görüşmelerinin ardından hayata geçirilecek. Yasa çıktıktan sonra ya da önce herhangi bir başvuruya gerek olmayacak.