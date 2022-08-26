Türkiye, asbestli gemi yola çıktıktan sonra Brezilya’dan tehlikeli madde analizi istemiş

Çevre, Şehircilik ve İlklim Değişikliği Bakanlığı’nın sökümüne izin verdiği ama büyük tepkilere neden olan zehir saçan asbestli gemi Türkiye’ye yaklaşıyor. Türkiye’nin tepkiler sonucunda Brezilya’dan kendi sınırları içerisinde asbestli gemi için yeni bir ‘tehlikeli madde analizi’ talep ettiği ortaya çıktı. Brezilya bunu reddederek ‘Türkiye’nin girişinde yapılmasının uygun olduğunu’ belirtti.

Fotoğraf: Brezilya Donanması

Bakanlığın zehirli savaş gemisinin İzmir Aliağa’da sökümü için Sök Denizcilik adlı firmaya izin verdiği ortaya çıkmıştı. Brezilya Donanması’nın 2017’de emekliye sevk ettiği Nae Sao Paulo adlı geminin yolculuğu muhalefet ve çevre örgütlerinin büyük tepkisine rağmen Aliağa’ya doğru devam ediyor.

Eylül 2019’da gemi ihaleye çıkarıldı ve Mart 2021’de 1,8 milyon dolar karşılığında tersanesi İzmir Aliağa’da bulunan Sök Denizcilik şirketi satın aldı. İhale süreci sırasında tehlikeli atık envanterine dair taraflar arasında hiçbir belge ya da bilgi bulunmuyordu. Aradan geçen bir yıldan uzun sürede başta Türkiye olmak üzere bütün ülkelerdeki ilgili makamlar sessizliğini korudu ve sivil toplumdan yükselen seslere kulaklarını tıkadı.

Geminin Sao Paulo’dan İzmir’e yolculuğu 4 Ağustos’ta başladı. Aynı gün, Sao Paulo/Foch enstitüsünün açtığı hukuki davada uçak gemisinin yıllardır demirlediği limana geri dönmesine yönelik tedbir kararı çıktı. Ama zehirli gemi yoluna devam etti.

Bu süreçte de toplumun çeşitli kesimlerinden protestolar düzenlendi.

Türkiye’ninse, gemi yola çıktıktan sonra ve şu an Cebelitarık’a bir gün uzaklıktayken, itirazlar sonucunda Brezilya’dan kendi karasuları içerisinde ‘tehlikeli madde analizi’ talep ettiği ortaya çıktı. Greenpeace Türkiye yetkilileri, Brezilya’nın bunu reddederek analizin Türkiye’de yapılmasının daha uygun olduğunu söyledi.

‘Türkiye artık ilan etmeli’

Greenpeace Akdeniz Proje Lideri Gökhan Ersoy şunları kaydetti: “Türkiye’nin yeni bir analiz talebinde bulunması kesinlikle umut veren bir gelişme ancak toplumsal muhalefetin ağzına sürülmüş bir parça bal olmamalı. Gerçek bir anlam ifade etmesi için Türkiye ilk raporu artık kabul etmediğini ve şartlı izin koşullarının da ortadan kalktığını net bir şekilde ifade etmeli. Brezilya makamları ve şirket bu karar doğrultusunda işbirliğine yanaşmıyorsa transit ülkelerle resmi yazışmalar hemen başlamalı ve konvoy Brezilya’ya tam yol geri dönmelidir.”

Basel Eylem Ağı Genel Müdürü Jim Puckett’se şunları söyledi: “Türkiye, hiçbir koşulda bu yeni araştırmanın Türkiye’de veya Brezilya dışındaki herhangi bir ülkede yapılmasını kabul etmemelidir. Basel Anlaşması uyarınca, tehlikeli maddelerin tam envanteri ihracat öncesinde çıkarılmış olmalıydı.”