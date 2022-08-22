Greenpeace asbestli gemi için uyardı: Durdurmak için son 20 gün

Çevre, Şehircilik ve İlklim Değişikliği Bakanlığı’nın sökümüne izin verdiği ama büyük tepkilere neden olan asbestli geminin İzmir’e yolculuğu hızlanarak devam ediyor. Greenpeace, zehirli gemiyi durdurmak için son 20 günün kaldığına dikkat çekti.

Fotoğraf: Brezilya Donanması

Bakanlığın zehirli savaş gemisinin İzmir Aliağa’da sökümü için Sök Denizcilik adlı firmaya izin verdiği ortaya çıkmıştı. Brezilya Donanması’nın emekliye sevk ettiği Nae Sao Paulo adlı geminin yolculuğu muhalefet ve çevre örgütlerinin büyük tepkisine rağmen Aliağa’ya doğru yolculuğu hızlandı.

2004 ile 2006 arasında Nae Sao Paulo’nun ikizi Clemenceau gemisinin Türkiye ve Hindistan’a girişini, düzenledikleri eylemlerle engellemeyi başaran Greenpeace, açıklamasında tarihin tekerrür ettiğini belirtti. Açıklamada “14 yıl önce oluşan kamuoyu baskısını oluşturamazsak maalesef bu sefer sonuç, Türkiye çevre ve insan haklarını ihlal eden büyük bir hata olarak tarihe geçecek” dendi.

Sözleşmelere aykırı

Sökümün Basel Sınır Ötesi Tehlikeli Atıkların Kontrolü Konvansiyonu’yla Barcelona Deniz Çevresi ve Akdeniz Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi’ne aykırı olduğuna dikkat çeken Greenpeace şöyle devam etti: “Ayrıca, bu geminin söküm işlemini kabul edilemez bir zehirli tehdit olarak gören Türkiye insanının iradesi ve Aliağa’daki yerel grupların protestoları da ilk günden beri görmezden gelindi.”

Brezilya Federal Bölge Mahkemesi asbest yüklü gemi hakkında “Limandan ayrılamaz” diyerek tedbir kararı almıştı. Ama buna rağmen geminin 6 ile 7 Eylül arasında gelmesi bekleniyor. Greenpeace tüm tepkilere rağmen gelen geminin durdurulması için son 20 günün kaldığını hatırlattı.

Greenpeace Akdeniz Proje Lideri Gökhan Ersoy da duruma tepki göstererek şunları söyledi: “Brezilya’daki yetkililer, kendi mahkemelerinin verdiği kararı bile görmezden geldi ve Sök Denizcilik tarafından uçak gemisinin gövdesi yangından mal kaçırır gibi Brezilya karasularından çıkarılmasına izin verdi. Bugün tanıklık ettiğimiz potansiyel bir yasadışı atık ithalatının gerçekleştiği tehlikeli bir vakadır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bu suça ortak olmaması için kısmi izni kaldırıp Sao Paulo’ya tam yol geri demesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz.”