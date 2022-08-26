İçkiye şimdi de ‘üzüm zammı’ bekleniyor

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, hükümetin açıkladığı üzüm zammından dolayı rakı ve şaraba zam geleceğini duyurdu.

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Aybaş, tekel bayilerine Mey Diageo’dan gelen uyarı metnini Twitter hesabından paylaştı. Metinde, hükümetin açıkladığı üzüm zammından dolayı özellikle şarap ve rakı kategorilerine zam geleceği yazıyor.

Metinde ayrıca, votka ve viski gibi kategorilere de zam gelebileceği ve zammın 2 Eylül’de yapılacağı belirtiliyor.

Aybaş, biraya da zam gelebileceğini dile getirerek yüzde 15’le 20 arasında zam beklediklerini söyledi.

Zam ‼️Mey Diego grubu Bayilere zam geçişi mesajı atıyor.Muhtemelen Bira 🍺 çeşitlerinde de Eylül’ün ilk haftası zam geçişi olacak Beklenen Zam oranı % 15/20 aralığı umarım gelmez pic.twitter.com/UcaunUVz88 — Özgür Aybaş (@AybasOzgur) August 26, 2022

Kuru üzüm alım fiyatı geçen sene 13 TL’ydi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20 Ağustos’ta bu sene 27 TL olacağını açıklamıştı.