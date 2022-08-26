Araştırma: Her 10 kişiden yedisi Diyanet’e güvenmiyor

Metropoll Araştırma’nın anketine göre halkın yüzde 70’i Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına güvenmiyor.
Araştırma sonuçlarını şirketin kurucusu Özer Sencar, Twitter hesabı üzerinden paylaştı.
Katılımcılara, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına güveniyor musunuz?” diye sorulan ankette yüzde 70,4’ü ‘Hayır’ yanıtını verirken, yüzde 24,9’u da ‘Evet’ dedi.
AKP seçmeninin yüzde 35,2’si, MHP seçmenininse yüzde 58’i Diyanet’in açıklamalarına inanmadığını söyledi. Açıklamalara inanmadığını söyleyen HDP ve CHP seçmeni yüzde 90’ın üzerinde kaydedilirken İYİ Parti seçmeni yüzde 87,9 olarak ölçüldü.