Akşam Postası / 25 Temmuz 2023

Erdoğan, Şimşek ve Merkez Bankası ekibini uyarmış

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi yönetimini ‘yüksek faiz’e ilişkin uyardığını yazdı. Erdoğan, ‘dikkatli olmalarını’ söylemiş.

İktidar, döviz arayışı için bu kez Çin’e gitti

İktidarın daha önce Avrupa’da bazı merkezlerde düzenlediği ‘Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları’nın Asya ayağı, Çin’de başladı. Resepsiyona Türkiye Varlık Fonu yetkilileri de katıldı.

Kılıçdaroğlu gizli protokolü eleştiren PM üyelerine çıkışmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzalandığı ortaya çıkan ‘gizli protokolle’ ilgili kendini savundu. Kılıçdaroğlu’nun, kendisini eleştiren parti meclisi üyelerine “Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız” diye çıkıştığı belirtildi.

Gözaltına alınan gazeteci sayısı beşe yükseldi

Sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan gazeteci sayısı beşe yükseldi.

Mustafa Sarıgül’e yumruklu saldırı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis’te yumruklu saldırıya uğradı.

Deprem toplantısı: ‘Mırın kırın’ olmasın diye İmamoğlu da çağrılmış

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’da bir deprem grubu oluşturulduğunu söyledi. ‘Mırın kırın’ çıkmasın diye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da toplantıya çağrılmış.

Benzine bir zam daha

Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2,04 TL zam yapıldı.

Meteoroloji: Sıcaklıklar perşembeye kadar artmaya devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük tahmin raporunda sıcaklıkların perşembeye kadar artmaya devam edeceğini bildirdi.

Journo araştırması: Diken, kullanıcıyı gözetlemeyen, kolay erişilebilen siteler arasında

Diken, kullanıcıyı gözetlemeyen ve hızlı mobil deneyim sunan sitelere iyi örnek olarak gösterildi, ‘erişilebilirlik’ alanında da en yüksek puanı alan siteler arasına girdi.

Borsanın sekiz aylık bilançosu: ‘Büyükler’ yine kazandı

Ekonomist İris Cibre, son sekiz ayda portföyü yatırımcı sayısından fazla büyüyen tek grubun 1 milyon üstü yatırıma sahip kişi veya kurumlar olduğunu yazdı. Düşük bütçeli yatırımcıysa kaybetti.

Meteoroloji: Sıcaklıklar perşembeye kadar artmaya devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük tahmin raporunda sıcaklıkların perşembeye kadar artmaya devam edeceğini bildirdi.

Avrupa yollarına 60 kilometrede bir hızlı şarj istasyonu

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, bölgede elektrikli araç (EV) sahiplerinin hayatını kolaylaştırmak ve sera gazlarının salımını azaltmak için yeni düzenlemeyi kabul etti. Buna göre bölgede 60 kilometrede bir hızlı şarj istasyonları kurulacak.