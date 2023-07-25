Meteoroloji: Sıcaklıklar perşembeye kadar artmaya devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük tahmin raporunda sıcaklıkların perşembeye kadar artmaya devam edeceğini bildirdi.

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Günlük tahmin raporunda şu öngörüler yer aldı: ”Genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının; perşembe gününe kadar yurt genelinde artmaya devam edeceği, batı ve iç kesimlerde normallerinin 7-10 derece üzerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Sıcaklığın perşembe günü batı bölgelerinden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.”

Diğer yandan Doğu Karadeniz’deyse yağış bekleniyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri, Artvin, Rize ve Trabzon’un iç kesimleri ile Erzurum’un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.