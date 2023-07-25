Avrupa yollarına 60 kilometrede bir hızlı şarj istasyonu

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, bölgede elektrikli araç (EV) sahiplerinin hayatını kolaylaştırmak ve sera gazlarının salımını azaltmak için yeni düzenlemeyi kabul etti. Buna göre bölgede 60 kilometrede bir hızlı şarj istasyonları kurulacak.

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Elektrikli araçlar Avrupa’da hızla popülerlik kazanıyor. Avrupa’da 2021’de 2,9 milyon, 2022’deyse 3,2 milyon elektrikli araç satıldı. Hükümet teşvikleriyle birlikte artan yakıt fiyatları da bu pazarı büyütüyor.

Çevresel faydaları da başka bir etken. Avrupa Birliği, 2035’e kadar tüm yeni otomobillerin sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için AB, yasal düzenlemeler için harekete geçmişti.

AB Konseyi’nde kabul edilen düzenlemeyle Avrupa otoyollarındaki şarj altyapısının genişletilmesi hedefleniyor. Fiyatlandırma ve ödeme sistemi de kolaylaşacak.

Yeni düzenlemeye göre 2025’ten itibaren AB’nin entegre otoyol sistemlerinde her 60 kilometrede (37 mil) en az 150 kW güç sunan hızlı şarj istasyonları kurulacak.