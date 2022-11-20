Elektrikli araçta Tesla’nın koltuğunu sallamaya çalışan Alman firmaların işi zora girdi

Alman otomobil endüstrisi, elektrikli araçta ABD merkezli Tesla firmasının koltuğunu sallamak isterken, Volkswagen (VW) ve Mercedes Benz’den bu hafta gelen haberler, bunun için daha çok yol alınması gerektiğini gösterdi.

Fotoğraf: Mercedes Benz

Konuya hakim kaynakların bildirdiğine göre VW, yazılımla ilgili sorunlar nedeniyle, sektördeki en büyüklerden biri olarak görülen 54 milyar dolarlık elektrik araç projesini en az iki yıl ertelemeyi değerlendiriyor.

Mercedes’se elektrikli araçta amiral gemisi EQS modeli için piyasanın yanlış değerlendirildiğini belirterek Çin’de yaklaşık 33 bin dolar fiyat kırdı. Bu haberden sonra şirketin hisseleri yüzde 7 çakıldı.

‘Kırmızı alarm’

Uzmanlar bu gelişmelerin, elektrikliye dönüşüm için daha önce görülmemiş büyüklükte kaynak harcayıp iddialı tarihler belirleyen Alman otomobil endüstrisi için ‘kırmızı alarm’ anlamını taşıdığını düşünüyor.

Dünya genelinde araba üreticileri yanmalı motordan elektrikliye geçiş için uğraşırken, bu konuda eski teknolojide en üstün arabaları üreten ve dolayısıyla yeniye geçişte en riskli konumda olanlarsa Alman firmaları.

ABD’li Bloomberg ajansının istihbarat bölümünden Michael Dean, Alman firmalarının dönüşümde öncülük ettiklerini öne sürüp cesur hedefler ortaya koyduklarını, ama önlerinde daha çok yol olduğunun görüldüğünü söyledi.

BMW, Mercedes ve VW, mevcut yanmalı modellerde küçük değişikliklerle elektrikli araçta Tesla ve Çinli rakipleriyle baş etmeye çalışsa da, son dönemde bu stratejiden uzaklaşıp yeni üretim bantları, batarya ve yazılım geliştirmek 100 milyar dolardan fazla para harcadı. Bu hamlelerin rekabette onları öne çıkaracağı düşünüldü.

2 milyar dolarlık planı sekteye uğratacak

Uzmanlara göre VW’nin elektrik araç projesi Trinity’yi ertelemesi kesinleşirse bu Almanya’daki 2 milyar dolarlık fabrika planını da sekteye uğratacak ve Tesla’yla aradaki teknoloji farkını kapatma şansı zora girecek.

Trinity’deki erteleme firmanın yazılım geliştirme birimi Cariad’daki aksaklıları da gözler önüne seriyor. Zira firmanın lüks araç segmentinde Tesla’ya rakip olarak süreceği Audi Artemis’in çıkışı bu aksaklıklar nedeniyle üç yıl ertelenerek 2027’e çekilmişti.

Cariad’ın şimdi Porsche ve Audi’nin yüksek kaliteli modellerindeki yeni yazılım mimarisine odaklanacağı ve Trinity’nin temelinde yer alan otopilot uygulamalarından uzaklaşacağı belirtiliyor.

Bloomberg’e konuşan Alman otomobil endüstrisi uzmanı Mathias Schmidt, Alman firmaların mükemmeliyetçiliğinin onların en büyük düşmanı haline geldiğini, hızlı ilerleyen elektrikli araç sektöründe onları yavaşlattığını söyledi.