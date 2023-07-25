Mustafa Sarıgül’e yumruklu saldırı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis’te yumruklu saldırıya uğradı.
Sarıgül, geçmiş dönemlerde vekillik yapmış bir kişinin saldırısına uğradığını söyledi. CHP’li vekil, saldırganı tanıdığını söylerken isim vermedi.
Saldırganın Turan Tüysüz olduğu bildirildi. Saldırının ardından Meclis’ten çıkarılan Tüysüz, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
2002 seçimlerinde CHP’den vekil seçilen Tüysüz, 2005’te partisinin İstanbul il başkanı Şinasi Öktem’i yumrukladığı ve kurultay salonuna silahla geldiği gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmişti. Tüysüz bu nedenle partisinden istifa etmişti.
Tüysüz, kurultay sürecinde dönemin Şişli belediye başkanı Sarıgül’ü desteklemiş, Sarıgül’ün, Mersin mitingine katıldığı için hakkında kınama kararı verilmişti.