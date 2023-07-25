Twitter’ın isminin ve logosunun değişmesi yasal engellere takılabilir

Twitter’ın sahibi Elon Musk, uygulamanın ismini ve logosunu X olarak değiştirdiğinde bazı yasal sorunlarla karşılaşabilir.

Fotoğraf: Elon Musk

Musk, Twitter’ın logosunu, ismini ve adresini değiştireceğini duyurmuştu. Twitter’ın ismi ‘X’ olarak değiştirilecek. Twitter’ın yeni adresi de ‘X.com’ oldu. Dün itibarıyla mavi güvercin logosu siteden kaldırılarak yerine ‘X’ harfi kondu.

Yine de Musk’ın işi bu kadar kolay olmayabilir. Meta ve Microsoft gibi büyük şirketler dahil birçok firma ‘X’ harfiyle ilgili fikri mülkiyet haklarına sahip. Yani Musk, bu şirketlerden dava yiyebilir.

Reuters’a konuşan ticari marka avukatı Josh Gerben, X’in halihazırda geniş yelpazede kullanıldığını belirtirken “Twitter’ın bu konuda birileri tarafından dava edilme ihtimali yüzde 100” dedi. Firmalar marka adları, logolar ve sloganlar gibi alanlar hakkında tüketicide kafa karışıklığını engellemek için ‘ihlal’ iddiasında bulunabilir.

Microsoft, 2003’ten beri Xbox video oyun sistemiyle ilgili bir ‘X’ ticari markasına sahip. Meta’nın da sosyal medya ve yazılımla ilgili bir ‘X’ markası var. Gerben yine de Meta ve Microsoft’un, tehdit altında hissetmediği sürece dava açmayacağını dile getirdi.

Facebook, adını Meta olarak değiştirdiğinde yatırım şirketi Metacapital ve sanal gerçeklik şirketi MetaX tarafından dava edilmişti.