Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na yakın ismin yasağını kaldırmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘gizli’ toplantıya katılan partisinin grup başkanvekillerinden Gökhan Günaydın’ın, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına katılmasını yasaklamıştı. Bu yasağın kaldırıldığı belirtildi.

CHP’deki ‘değişim’ tartışmalarının en güçlü ismi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li üst düzey isimlerin düzenlediği çevrimiçi toplantının bir kısmının kaydı Youtube’a sızdırılmıştı.

İddiaya göre, İmamoğlu’nun toplantıda, “Gökhan (Günaydın) bey, parti meclisi galiba sizin tarafta yürüyordu değil mi, yanlış mı biliyorum” diye sorması, Günaydın’ın da topluluğu bilgilendirmesi, Kılıçdaroğlu’nu öfkelendirmişti.

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın dün aktardığına göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’yla hareket eden Günaydın’ın MYK toplantılarına katılmasını yasaklamıştı.

Bugünkü yazısında Saymaz, söz konusu yasağın kalktığını belirtti.

Saymaz, şunları yazdı: “Dün bu köşede grup başkanvekili Gökhan Günaydın’a zoom toplantısına katıldığı için Kılıçdaroğlu tarafından MYK’ya girme yasağı konduğunu açıklamıştım. Bu yasağın tüzüğe aykırı olduğunu, Günaydın’ın yasağı tanımayarak, MYK’ya gireceğini belirtmiştim. Köşe yazım üzerine CHP, Lozan Antlaşması’nın 100. yıldönümü gerekçesiyle MYK’yı çarşamba gününe erteleyerek, krize geçici bir çözüm buldu. Günaydın, gün içerisinde Kılıçdaroğlu’yla görüşerek düşüncelerini aktardı. Günaydın hakkındaki yasak kaldırıldı.”