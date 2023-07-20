Engin Altay ‘gizli’ toplantıyı kimin sızdırdığını biliyormuş

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, ‘gizli‘ olduğu iddia edilen toplantıyı kimin sızdırdığını bildiğini ancak isim vermeyeceğini söyledi.

Görsel: Youtube

CHP’deki ‘değişim’ tartışmalarının en güçlü ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li üst düzey isimlerin düzenlediği çevrimiçi toplantının bir kısmının kaydı Youtube’a sızdırılmıştı.

Toplantıda İmamoğlu, Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Gökhan Günaydın, Özgür Özel gibi isimler yer alıyor. Toplantıdaki gündem maddelerinden olan parti meclisinin toplantıya çağrılması girişiminden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun aynı gün haberdar olduğu ortaya çıkmıştı.

Toplantıyla ilgili TV 100’den Kübra Par’a konuşan Altay, toplantıyı kimin sızdırdığını bildiğini ama isim paylaşmayacağını söyledi.

Par’ın dünkü TV 100 yayınında aktardığına göre Altay şunları dile getirdi:

*Parti bir seçim yenilgisi almış, hiçbir şey olmamış gibi devam etmek asıl partiye ihanettir. Elbette bunları partililerin kendi arasında konuşması gerekir. Deve kuşu gibi kimse başını kuma gömmemeli.

*Ortada bir sıkıntı var. Parti tabanında, bize oy veren seçmende sıkıntı var. Bunu konuşmayacağız da neyi konuşacağız Allah aşkına? Buna ihanet ve darbe demek izansızlıktır. Sızdıranların kim olduğunu biliyorum ama şimdi isim vermeyeceğim. Günah almak istemem ama belki ileride açıklarım.