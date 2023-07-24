Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na yakın isme toplantı yasağı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘gizli’ toplantıya katılan partisinin grup başkanvekillerinden Gökhan Günaydın’ın, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına katılmasını yasakladı.

Günaydın’ın yasağa uymayacağını söylediği belirtildi.

Fotoğraf: YouTube

CHP’deki ‘değişim’ tartışmalarının en güçlü ismi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li üst düzey isimlerin düzenlediği çevrimiçi toplantının bir kısmının kaydı Youtube’a sızdırılmıştı.

İddiaya göre, İmamoğlu’nun toplantıda, “Gökhan bey, parti meclisi galiba sizin tarafta yürüyordu değil mi, yanlış mı biliyorum” diye sorması, Günaydın’ın da topluluğu bilgilendirmesi, Kılıçdaroğlu’nu öfkelendirdi.

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’yla hareket eden Günaydın’ın MYK toplantılarına katılmasını yasakladı. Söz konusu karar CHP Grup Başkanı Özgür Özel aracılığıyla Günaydın’a bildirildi.

Günaydın’ın CHP tüzüğünün 22’nci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle karara uymayacağı belirtildi.

Yasağın gerekçesi

Saymaz, CHP’li bir yetkiliye, toplantıya Özel’in de katıldığını hatırlatıp “Neden yalnızca Günaydın’a yaptırım uygulandı” diye sorduğunu, yetkilinin de şunları dediğini aktardı: “Dikkat ederseniz Özel söz almıyor, onun bir görevi yok. Biz o toplantıya katıldıkları için tavır almıyoruz. Günaydın’ın bir görevi olduğu için tavır alıyoruz.”