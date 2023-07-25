Journo araştırması: Diken, kullanıcıyı gözetlemeyen, kolay erişilebilen siteler arasında

Journo’nun araştırmasına göre Diken, kullanıcıyı gözetlemeyen ve hızlı mobil deneyim sunan sitelere iyi örnek olarak gösterildi, ‘erişilebilirlik’ alanında da en yüksek puanı alan siteler arasında yer aldı.

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A Haber sizi gözetliyor

Journo’nun 100 haber sitesinin sayfa hızını ve kullanıcıları ne kadar gözetlediğini, herkese açık araçları kullanarak inceledi. Buna göre reklam ve diğer amaçlarla kullanıcıları en çok gözetleyen site A Haber.

Sitelerin mobil sürümleri yavaş

Buna karşılık Diken, Karar ve Evrensel, kullanıcıyı yoğun olarak gözetlemeyen ve hızlı bir mobil deneyim sunan iyi örnekler arasında.

Araştırmaya göre haber sitelerinin mobil sürümleri masaüstü sürümlerinden çok daha yavaş. Sözcü, EnSonHaber ve İHA mobil sitelerine göre masaüstü sitelerinde daha olumlu bir manzara sergiliyor.

En yavaş site Takvim

A Haber ve Cumhuriyet, hem masaüstü hem de mobil ortamda bir yandan ziyaretçilerini ortalamanın üstünde bir yoğunlukta gözetlerken bir yandan da yavaş açılan sayfalar sunuyor. Sabah da özellikle mobil ortamda bu açıdan en düşük notlardan birini alıyor.

Aynı verilere göre en yavaş haber sitesi Takvim‘in mobil sürümü.

Diken ‘erişilebilirlik’ alanında önde

‘Erişilebilirlik’ alanında ise İnternetHaber, Mynet ve Diken en yüksek puanları alan siteler.

Diken ayrıca Google’ın kendi aracına göre ‘SEO’ alanında 100 tam puan alan haber siteleri arasında. SEO analizinde yüksek puan alabilmek için; haber içeriğinin özgün olması, kolay okunabilirlik, konuyla ilgili gerekli bilgilerin metinde olması, kaynak belirtme gibi kriterler değerlendiriliyor.

Tam puan alan diğer siteler şunlar: Hürriyet, Sözcü, Haberler.com, Yeniçağ, İnternetHaber, Gazete Vatan, T24, İHA, Medyascope, Ulusal Kanal, Haber Global, Karar, KRT, TGRT, Tele 1, Kısa Dalga ve Gerçek Gündem