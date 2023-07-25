Deprem toplantısı: ‘Mırın kırın’ olmasın diye İmamoğlu da çağrılmış

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’da bir deprem grubu oluşturulduğunu söyledi. ‘Mırın kırın’ çıkmasın diye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da toplantıya çağrılmış.

Fotoğraf: AA

Özhaseki, dünkü kabine toplantısının ardından konuştu. İstanbul’da bir deprem çalışma gurubu oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Özhaseki, CHP’nin davet edildiğini yoksa ‘mırın kırın’ çıktığını belirtti.

Bakan, toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da davet edildiğini dile getirdi.

TRT’nin haberine göre Özhaseki şunları söyledi:

*Bugün, büyükşehir dahil olmak üzere 39 ilçe çağrıldı, toplantı devam ediyor. Biz İstanbul kentsel dönüşümü için özel bir hazırlık yaptık. Onlardan da kentsel dönüşümü iyi uygulayan ilçeler var. Büyükşehir bilim adamlarıyla çalıştık diyor. Herkes bir şey söylüyor, doğrudur. Bugün hepsini davet edin, ne yapmak istediğimizi büyükşehir, 39 ilçeye bir de AFAD görevlilerini çağırın anlatın, nasıl bir çatı kuruluşla bu işe gidileceğini söyleyin. Onların da fikirleri varsa, katkıda bulunmak istiyorlarsa çalışmalarını alın, bizim için kolaylık olacak bir şey varsa hepsini alın. Sonra da bir çalışma grubu oluşturun dedik.

*Çalışma grubu içerisine AKP’de çok iyi dönüşüm yapanlar var, CHP’de yok ama olsun. İnsanları ‘davet edin’ dedim. Çalışma grubuna doldurun dedim. Bu çalışma 1-2 ay gider. 1-2 ay içerisinde İstanbul’da kentsel dönüşümü nasıl yapacağımızı netleştirmiş oluruz. Onları dinlemeden biz kendi düşündüğümüzü yaparsak daha sonra mırın kırınlar çıkıyor. İnşallah katkı sağlayabilirler, hepsini davet ettik. Fikirlerini alacağız yol haritasını belirleyeceğiz.