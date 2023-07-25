Kılıçdaroğlu gizli protokolü eleştiren PM üyelerine çıkışmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzalandığı ortaya çıkan ‘gizli protokolle’ ilgili kendini savundu. Kılıçdaroğlu’nun, kendisini eleştiren parti meclisi üyelerine “Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız” diye çıkıştığı belirtildi.

Fotoğraf: CHP

Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Kılıçdaroğlu’nu desteklemiş, iki lider arasında imzalanan protokol basınla paylaşılmıştı. Ama Zafer Partisi lideri seçimlerden yaklaşık iki ay sonra Kılıçdaroğlu’yla ‘kamuoyuna duyurulmayan bir protokol imzaladıklarını’ söyleyerek Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve üç bakanlık için anlaştıklarını iddia etmişti.

Protokolden CHP Sözcüsü Faik Öztrak dahil üst düzey parti yöneticilerinin dahi haberi olmadığı ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu’ysa “Protokol ikimizin arasında imzalandı. Kamuoyuna açık değildi. İkimizin namusuna teslim edildi, nokta” diyerek konuyu kapatmıştı.

Ama protokol konuşulmaya devam etti. Kılıçdaroğlu, iki gün önce düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısında kendini savunmak durumunda kaldı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre PM üyeleri Özdağ ile imzalanan protokolü eleştirdi. Kılıçdaroğlu kendini şu sözlerle savundu: “Bugüne kadar protokolü açıklamadım. Bu iki lider arasındaki mahrem konudur. Benimle Özdağ’ı bağlar. Bu belgeyi parti arşivine koyacağım. Bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim. İki seçim arasındaydım. Oyumuzu maksimum artıracak hamleler yapmaya çalışıyordum. Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız. Bana herkes yüklenirken, hiçbiriniz cevap vermiyor.”