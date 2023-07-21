Özdağ: Kılıçdaroğlu protokol için yetki aldığını söyledi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine ‘gizli protokol’ için ‘yetki aldığını söylediğini‘ kaydetti.

Fotoğraf: CHP

Özdağ’ın açıklamasına göre Kılıçdaroğlu’nun, seçimi kazanmaları halinde üç bakanlık ve MİT müsteşarlığı taahhüt ettiği protokolü CHP lideri dün doğrulamıştı.

Kılıçdaroğlu herhangi bir detay vermezken seçim ortaklarından sert tepkiler gelmişti.

Özdağ, bunun üzerine Twitter’dan CHP’nin ortaklarına seslenerek şunları yazdı: “Zafer Partisi-CHP protokolunun içeriğinden haberdar değildik diyen İYİ Parti, Gelecek ve DEVA Partililer, iyi dinleyin. Akşener: ‘Sayın Kılıçdaroğlu’nun yetkisi vardı, o yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun…’ demiş. Sayın Kılıçdaroğlu bana da yetki aldığını söyledi.”

Özdağ daha sonra Akşener’in ‘karara saygı duyduğuna’ dair açıklamasını hatırlattı.

Zafer Partisi-CHP protokolunun içeriğinden haberdar değildik diyen İYİ Parti, Gelecek ve DEVA Partililer, iyi dinleyin.

Akşener:”Sayın Kılıçdaroğlu’nun yetkisi vardı, o yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun…" demiş. Sayın Kılıçdaroğlu bana da yetki aldığını söyledi.… pic.twitter.com/WLTnMqCykR — Ümit Özdağ (@umitozdag) July 21, 2023

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının adayı Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi’nin kurduğu ata ittifakının adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi’nin Genel Başkanı Muharrem İnce yarışmıştı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalmıştı.

Oğan, ikinci turda Erdoğan’ı desteklemiş ancak ata ittifakı bileşenleri buna karşı çıkmıştı. Özdağ ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu desteklemiş, iki lider arasında imzalanan protokol basınla paylaşılmıştı.

Protokolün öne çıkan başlığı kayyım uygulamaları olmuştu. Söz konusu başlık ve millet ittifakının ortak politikalar mutabakat metni arasında farklılık bulunuyordu.

Özdağ, görüşmeden önce yeni dönemde ‘içişleri bakanı’ olacağını iddia etmiş, daha sonraysa “Hükümet kurulmadan konuşulmaz” demişti.

Zafer Partisi lideri seçimlerden yaklaşık iki ay sonra Kılıçdaroğlu’yla ‘kamuoyuna duyurulmayan bir protokol imzaladıklarını’ söyleyerek Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve üç bakanlık için anlaştıklarını iddia etmişti.

Özdağ’ı CHP Sözcüsü Faik Öztrak yalanlarken, CHP lideri Kılıçdaroğlu “Protokol ikimizin arasında imzalandı. Kamuoyuna açık değildi. İkimizin namusuna teslim edildi, nokta” diyerek doğrulamıştı.