Borsanın sekiz aylık bilançosu: ‘Büyükler’ yine kazandı

Ekonomist İris Cibre, son sekiz ayda portföyü yatırımcı sayısından fazla büyüyen tek grubun 1 milyon üstü yatırıma sahip kişi veya kurumlar olduğunu yazdı. Düşük bütçeli yatırımcıysa kaybetti.

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2022’de rekor kıran borsa, seçim belirsizliğiyle yeni senenin ilk beş ayında dalgalı bir seyir izlemişti.

Seçim sonrasıysa borsada yükseliş başladı. 28 Mayıs sonrası borsa yüzde 46 yükseldi.

Ama bu sekiz aya yaklaşan tablonun en büyük kazananı 1 milyon ve üstünde portföye sahip yatırımcılar oldu.

İris Cibre, Twitter hesabında yayımladığı analizinde, diğer gruplarda yatırımcı artış sayısıyla portföy değerlerinin hemen hemen aynı oranda yükseldiğini yazdı.

Cibre, portföyü 1000 lira altındaki yatırımcı sayısında yüzde 32’lik bir artış olduğunu belirtti: ”Bu paralar da portföyü yatırımcı sayısı artışından fazla büyüyen tek grup olan 1 milyon TL üzeri portföylere gitmiş.”