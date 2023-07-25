Acil serviste silahla rastgele ateş açtı: Beş yaralı

Rize’de acil serviste bir kişinin etrafa silahla ateş etmesi sonucu beş kişi yaralandı.

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AA’nın haberine göre, Rize Devlet Hastanesi’nin acil servisine gelen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, silahla etrafa ateş etti. Aralarında bir polis ve jandarmanın da bulunduğu beş kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerinden ayrılıp Cumhuriyet Caddesi istikametine kaçan şüpheli, polis tarafından vatandaşların da yardımıyla yakalandı.

Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alınan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.